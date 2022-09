Der AEV vor dem Saisonstart: Mit neuem Personal in die Play-offs?

Plus Im Sommer krempelten die Panther ihre Mannschaft um und installierten ein neues Trainerteam. Platz zehn ist das Minimalziel. Intern sind die Erwartungen höher.

Noch sind die Bilder präsent, als Profis und Fans der Panther nach dem letzten Hauptrundenspiel der vergangenen Saison im Curt-Frenzel-Stadion blieben und gebannt auf den Videowürfel schauten. Gegen Düsseldorf hatte Augsburg gerade gewonnen, doch die Partie zwischen Köln und Ingolstadt lief noch. Nur wenn die Oberbayern gewonnen hätten, wären die Panther noch in die erste Play-off-Runde eingezogen. Köln gewann und Augsburg hatte Sommerpause.