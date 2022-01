Augsburger Panther

Der Spielplan der Panther wird immer mehr durcheinander gewirbelt

Leere Tribünen gehören fürs Erste wieder zum gewohnten Bild in der DEL. Die Augsburger Panther bangen um die Spiele am kommenden Wochenende.

Plus Während die Kölner Haie schon 39 Spiele absolviert haben, bringen es die Augsburger Panther gerade mal auf 31. Nun stehen zwei weitere Partien auf der Kippe.

Von Andreas Kornes

Erst waren es die Augsburger Panther selbst, die mehrere Heimspiele nach hinten verschoben haben – in der Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer zugelassen sind. Diese Hoffnung könnte sich als trügerisch herausstellen, denn momentan ist eine Entspannung der Corona-Lage nicht absehbar. Ganz im Gegenteil, die Inzidenzen steigen. Wann in Bayern wieder Zuschauer in die Hallen dürfen, ist völlig offen. Zu den freiwilligen Verschiebungen kommen nun immer mehr akut coronabedingte hinzu.

