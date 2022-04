So stellen sich die Augsburger Panther personell auf

Plus Einige Personalentscheidungen des AEV sind offenbar gefallen. Welche Schlüsselpositionen bei den Panthern hingegen noch offen sind.

Noch ein letztes Mal trifft sich die aktuelle Panthermannschaft am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr zur Autogrammstunde für die AEV-Anhänger im Curt-Frenzel-Stadion. Eishockey-Moderator Alex Kunz führt durch den Saisonabschluss, der erstmals nach zweijähriger Corona-Pause wieder stattfindet. Danach geht es für die zahlreichen Nordamerikaner zurück in Heimat.