Ex-AEV-Spieler Drew LeBlanc kehrt nach Augsburg zurück

Plus Spielmacher und Publikumsliebling Drew LeBlanc kommt am Sonntag mit Iserlohn erstmals nach acht Spielzeiten im AEV-Dress als Gast ins Curt-Frenzel-Stadion.

Von Milan Sako

Pfiffe sind jedem Gegner der Augsburger Panther als Begrüßung im Curt-Frenzel-Stadion garantiert. Das gehört dazu. Doch wie werden die Fans einen der Lieblinge der vergangenen Jahre empfangen? Am Sonntag um 16.30 Uhr kommt der Spielmacher und Torjäger Drew LeBlanc erstmals in seiner Karriere als Gast in sein einstiges Wohnzimmer. Acht Jahre lang stürmte der US-Amerikaner für den AEV. Er war eine der prägenden Figuren in der herausragenden Saison 2018/19, als die Panther unter Trainer Mike Stewart dem EHC Red Bull München im Halbfinale alles abverlangten und sich die Oberbayern erst nach Marathon-Duellen mit 4:3 Siegen durchsetzten.

Markus Keller weiß, wie die Mannschaft reagieren wird. „Wir freuen uns auf jeden Fall, ihn wiederzusehen“, sagt der Panther-Torwart und fügt an: „Er hat eine sehr schöne Zeit hier gehabt und es hat ihm gut gefallen. Ich denke, dass auf seiner Seite Vorfreude dabei ist, aber vielleicht auch ein bisschen Wehmut.“ Aus der letztjährigen Augsburger Mannschaft sind nur wenige Spieler geblieben. Auch LeBlanc hatte sich Hoffnungen gemacht, den Schnitt im Team nach dem Beinahe-Abstieg sportlich zu überleben. Doch Trainer Christoph Kreutzer wollte einen Neuanfang, wollte der Mannschaft einen anderen Teamspirit einhauchen.

