06:25 Uhr

Gegen Düsseldorf macht Dennis Endras sein 600. Spiel – und kommt in einen besonderen Klub

Plus In Düsseldorf wird der Panther-Torwart seinen 600. DEL-Einsatz bestreiten und in den Kreis der DEL-Legenden aufgenommen. Wie der 38-Jährige die Marke sieht.

Von Milan Sako

Genug gefangen: Als Dennis Endras am Donnerstagvormittag das Eis des Curt-Frenzel-Stadions verließ, begann für ihn die Vorbereitung auf ein besonderes Spiel. Der Torhüter wusste da bereits, dass Trainer Christof Kreutzer ihm das Vertrauen für das Auswärtsspiel am Freitag bei der Düsseldorfer EG schenken wird. Endras wird vor dem Kasten stehen und aller Voraussicht nach ein besonderes Match bestreiten – seinen 600. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). "Das ist eine Zahl, die für viele schöne Erinnerungen steht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, ob das der Physiotherapeut war oder der Mannschaftskapitän. Ich schaue gerne darauf zurück und bin auch stolz darauf", sagte der Schlussmann und fügte mit einem Lachen an: "Da machen wir am Freitag den Stempel drauf."

Dennis Endras gab im Jahr 2004 sein Debüt für die Augsburger Panther. Am Freitag in Düsseldorf bestreitet de 38-Jährige sein 600. DEL-Spiel. Foto: Ulrich Wagner

Nur Ian Gordon hat mehr DEL-Spiele als Panther-Torwart Dennis Endras

Langjährige Spieler erhalten von der Liga eine besondere Auszeichnung in Form eines speziellen Rings: Für Feldspieler und Trainer liegt diese Schallmauer bei 1000 Partien und für die Torhüter bei 600 Spielen. "Ich stehe jetzt bei 599 Einsätzen, aber ich war noch ein paar Hundert Spiele auf der Bank", sagte der ehemalige Nationaltorhüter. Der 38-Jährge ist der erste deutsche Torhüter und der zweite Keeper nach Ian Gordon (708 Einsätze für Schwenningen, Frankfurt, Ingolstadt), der diese Marke erreicht. Bisher gehören zwölf DEL-Spieler dem "Klub der Dauerbrenner" an, der von Verteidiger Mirko Lüdemann mit 1197 Partien angeführt wird.





