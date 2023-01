Henry Haase und die magische 500: "Das macht mich stolz"

Plus 500 Spiele hat Panther-Verteidiger Henry Haase in der Deutschen Eishockeyliga absolviert. Ein Gespräch über Eigentore, geblockte Schüsse, blöde Strafzeiten und Abstiegssorgen.

Henry Haase, gegen Frankfurt haben Sie am Mittwoch Ihr 500. DEL-Spiel absolviert. Können Sie sich noch an Ihr erstes erinnern?