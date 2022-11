Augsburger Panther

vor 17 Min.

Kapitän Brady Lamb schwört die Augsburger Panther vor dem Kellerduell ein

Plus Das Duell mit Bietigheim wird zum Schicksalsspiel für die Augsburger. Der Verteidiger spricht über die Trainer-Entscheidung und das Verhältnis zu den AEV-Fans.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Die 19. Saisonpartie wird zum Schicksalsspiel für die Panther. Verlieren die Augsburger am Freitag auch noch gegen den Tabellenvorletzten Bietigheim, dann wächst der Rückstand auf fünf Punkte an. Der Abstieg, der den Tabellen-Fünfzehnten am Saisonende auf jeden Fall trifft, wäre dann ein noch größeres Thema als bisher schon in Augsburg. Mit einem Sieg könnte der AEV dagegen den letzten Platz verlassen und den Kontrahenten ganz nach unten schicken. Brady Lamb weiß um die Wichtigkeit der Partie nach der Niederlagen-Serie: "Ganz klar sind wir unzufrieden mit unseren Resultaten. Wir peilen nach 18 Spielen einen Neustart an", sagt der Mannschaftskapitän und fügt an: "Jedes Spiel hat jetzt große Bedeutung für uns. Aber man sollte einzelne Partien auch nicht zu sehr aufladen. Zu viel Druck kann einen auch hemmen. Für uns ist es wichtig, die Niederlagen-Serie so schnell wie möglich zu beenden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen