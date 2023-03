Kapitän Brady Lamb verlässt die Panther: Das Ende einer Liebe

Plus Mit Brady Lamb verlässt eine Identifikationsfigur den AEV. Nach Augsburg geholt hatte ihn einst Larry Mitchell und damit Vieles richtig gemacht.

Als Brady Lamb 2014 zu den Augsburger Panthern wechselte, war nicht abzusehen, dass dies der Auftakt einer langjährigen Liebesbeziehung sein würde. Der AEV-Trainer hieß damals Larry Mitchell. Auf einer seiner ausgedehnten Scouting-Touren quer über den nordamerikanischen Kontinent und durch die dort beheimateten Eishockeyligen hatte er den damals 25-jährigen Verteidiger entdeckt. Lamb stand in Diensten der Abbotsford Heat aus der zweitklassigen AHL. Seine Statistiken waren alles andere als überragend, dennoch hatte Mitchell ein gutes Gefühl.