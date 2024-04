Augsburger Panther

12:06 Uhr

Luke Esposito wechselt von den Augsburger Panthern nach Mannheim

Plus Der AEV-Stürmer hat sich für den DEL-Spitzenklub empfohlen. Der AEV gibt sechs weitere Abgänge bekannt und blickt weiterhin auf die Play-offs in der zweiten Liga.

Von Milan Sako

Dieser Abgang hat sich abgezeichnet: Luke Esposito verlässt die Augsburger Panther und wechselt zu den Adlern Mannheim. Der Spitzenklub aus der Deutschen Eishockey Liga gab die Verpflichtung des US-Amerikaners bekannt. Schon sein Onkel Paul Messier trug das Trikot der Mannheimer. „Aufgrund meines Onkels, der vor vielen Jahren für den MERC gespielt hat, gibt es natürlich eine gewisse familiäre Verbindung zu Mannheim“, sagt Luke Esposito.

Der Angreifer war einer der wenigen Augsburger Profis, der in der abgelaufenen Spielzeit auf ganzer Linie überzeugte. Der Mittelstürmer zeigte sich giftig in den Zweikämpfen und hat ein gutes Auge für den Mitspieler. Zehn Treffer und 24 Vorlagen sind zwar keine überragende Statistik für einen Importspieler, doch der 30-Jährige zeigt maximalen Einsatz und ist eine Führungsfigur auch in der Kabine. Bei den Adlern erhält der Angreifer einen Vertrag bis 2025.

