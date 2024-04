Nach Klassenerhalt: Panther kontern Anti-AEV-Sticker in München humorvoll

Dass die Augsburger Panther weiterhin DEL spielen – in München freut das offenbar nicht jeden. Der AEV kontert einen entsprechenden Sticker humorvoll.

Die Augsburger Panther und den EHC Red Bull München verbindet eine recht komplizierte Beziehung: So richtig gern haben sich die Fans beider Lager nicht – ohne den jeweils anderen würde aber auch was fehlen. Für die Augsburger Fans sind die Heim-, Pardon, Auswärtsspiele in der Landeshauptstadt jedenfalls immer ein Höhepunkt der Saison. Während des DEL-Halbfinals 2019, bei dem meist mehr Augsburger als Münchner in der Olympia-Eishalle waren, entstand der Schlachtgesang " Münchens wahre Liebe – AEV".

Das muss nicht zwingend jedem Münchner Fan gefallen, weswegen sich vielleicht so manch Münchner Anhänger über den vermeintlichen Abstieg der Augsburger Panther gefreut haben dürfte. Erneut belegte der AEV bekanntlich den 14. Platz – was eigentlich den Abstieg bedeutet hätte. Seit Dienstagabend ist aber klar: Auch in der kommenden Saison wird in Augsburg Erstligahockey gespielt, dank der Schützenhilfe der Eisbären Regensburg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Augsburger Panther nehmen die Stichelei der Münchner Fans mit Humor

Damit scheint offenbar ein erklärtes Ziel der Münchner Fanszene verfehlt worden zu sein. Das belegt ein Foto, das die Augsburger Panther auf X, ehemals Twitter, veröffentlicht haben. Darauf zu sehen ist das Innere einer Toilettenkabine im Münchner Eisstadion, auf dem ein Logo der Augsburger Panther zu sehen ist. Ein Pfeil weist auf das Logo der DEL2, zu lesen ist der Schriftzug: "2024 schaffen wir endlich unser Ziel".

Ein Abstieg der Augsburger Panther als Saisonziel? Aber nicht doch. Daraus wurde ebenso wenig etwas wie aus der Titelverteidigung – im Halbfinale war für die Münchner nach einem 1:4 gegen Bremerhaven Schluss. Die Panther kommentieren das Bild auf Twitter wie folgt: "Liebes Red Bull München, würdet ihr das bitte mit in den SAP Garden umziehen und die Jahreszahl korrigieren. Sorry, dass ihr uns noch nicht losgeworden seid ..." Hintergrund: Bald steht für die Eishockey-Mannschaft der Umzug in die gebaute Arena namens SAP Garden um. Die Eröffnung ist für kommenden September geplant – und nachdem es bekanntlich in diesem Jahr nichts wurde mit einem AEV-Abstieg, muss auch die Fanszene die Sticker aktualisieren und neu aufkleben. Es hilft ja nichts. (eisl)

Lesen Sie dazu auch