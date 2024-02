Augsburger Panther

Panther-Chef Sigl: "Wir brauchen Punkte"

Plus Dem AEV droht wie vor einem Jahr der Abstieg. Was der Hauptgesellschafter Lothar Sigl dazu sagt und wie er den Posten eines Sportdirektors in Augsburg sieht.

Von Milan Sako

Wieder Letzter. Die Augsburger Panther zittern vor dem Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) mehr denn je um den Klassenerhalt. Bereits vor einem Jahr drohte als DEL-14. der Gang in die DEL2. Doch da der Hauptrunden-Erste Kassel in den Play-offs die Zweitliga-Meisterschaft verpasste, blieben die Augsburger in der deutschen Eliteliga. Sechs Partien stehen noch auf dem Programm. Am Freitag tritt der AEV zum Abstiegsgipfel bei den Löwen Frankfurt an, die als Zwölfter noch nicht gerettet sind. Vor dem DEL-Finale spricht Klubchef Lothar Sigl, der seit der DEL-Gründung vor 30 Jahren als Hauptgesellschafter die Geschicke des ältesten Eislaufvereins Deutschland führt, über die aktuellen Themen:

Die sportliche Entwicklung in dieser Saison.

