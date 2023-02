Augsburger Panther

vor 16 Min.

Panther-Torwart Endras über den Abstiegskampf: "Es schmerzt einfach"

Panther-Torwart Dennis Endras spricht im Interview über eine schwierige Panther-Saison und mögliche Zukunftspläne in Augsburg.

Von Milan Sako

Die Panther als 14. empfangen am Freitag den Tabellenletzten Bietigheim und sind am Sonntag bei den Berlinern, die als 13. einen Rang vor dem AEV liegen. Ist es die vielleicht letzte Chance im Abstiegskampf noch die Kurve zu kriegen?



Dennis Endras: Es ist schwierig, auch weil die Berliner Fahrt aufgenommen haben und 15 Punkte vor uns liegen. Aber wir geben nicht auf. Zunächst wollen wir gegen Bietigheim den vorletzten Platz verteidigen. Bevor wir absteigen sollten, muss auch in der zweiten Liga noch etwas passieren. Unser Motto ist: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir kämpfen bis zum Schluss.

