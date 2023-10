Augsburger Panther

Pantherstürmer Karjalainen: "Ich sollte noch mehr Tore haben"

Plus Die Panther haben mit Jere Karjalainen wieder einen Torjäger in ihren Reihen. Der finnische Vize-Weltmeister ist mit seinen Auftritten allerdings nicht ganz zufrieden.

Von Milan Sako

Nach dem Saisonstart mit neun Partien in der Deutschen Eishockey Liga zeichnet sich ab, dass die Panther einen echten Torjäger in ihren Reihen haben. Fünfmal traf bisher Jere Karjalainen. Hält er seine Torproduktion weiter in dieser Größenordnung aufrecht, könnte der Finne auf die Saison mit 52 Partien hochgerechnet am Ende bei knapp 30 Treffern landen. Von solchen Rechenspielen halten die Profis wenig. Auf sein Debüt in Deutschland angesprochen meint jedoch der Mann aus Helsinki: "Ich hatte einen ordentlichen Start, aber ich sehe noch genügend Raum für Verbesserungen. Ich sollte eigentlich mehr Tore haben und habe einige Chancen liegen lassen."

Bisher traf der Rechtsaußen meist mit Direktabnahmen, mit der Ausbeute seiner Sololäufe hadert er noch. "Ich habe einige Chancen liegen gelassen", sagt der Stürmer, der 2021 mit Finnland Vize-Weltmeister geworden ist. Meist kommen die Zuspiele von seinem Kumpel und Sturmpartner Anrei Hakulinen. Neben und auf dem Eis harmonieren die beiden glänzend miteinander. "Ich weiß in den meisten Situationen, wo er steht, ohne schauen zu müssen." Das finnische Stürmer-Duo bildet zusammen mit Landsmann Otso Rantakari in der Verteidigung zugleich das Herzstück der ersten Powerplay-Formation. Hakulinen ist mit drei Treffern und sechs Vorlagen der Topscorer im AEV-Team, Rantakari mit zwei Treffern der torgefährlichste Verteidiger.

