Augsburger Panther

06:23 Uhr

Pantherstürmer Oblinger zu Abstiegskampf: "Es ist noch lange nicht vorbei"

"In der Situation ist es fast besser, wenn du ständig spielst.": Alexander Oblinger trifft mit den Panthern auf Mannheim.

Plus Wie der 35-jährige AEV-Stürmer die Situation der Augsburger vor dem Heimspiel gegen Mannheim einschätzt. Beim Gegner lief in dieser Saison so ziemlich alles schief.

Von Milan Sako

Es gilt, die Nerven zu bewahren. Doch nicht nur der Kopf ist gefordert bei den Augsburger Panthern im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Auch die Beine werden strapaziert. Das Programm im Liga-Endspurt mit fünf Spielen innerhalb von lediglich zehn Tagen ist mindestens eine Herausforderung. Alexander Oblinger ist es jedoch lieber, alle zwei Tage wieder in die Montur zu schlüpfen, als lange zu analysieren. "In der Situation ist es fast besser, wenn du ständig spielst. Dann kommst du nicht ins Grübeln. Es wäre schlimmer gewesen, wenn wir bis Freitag hätten warten müssen", sagt der gebürtige Augsburger im AEV-Trikot.

Am Mittwoch um 19.30 Uhr kommen die Adler Mannheim ins Curt-Frenzel-Stadion. Ein Augsburger Sieg ist Pflicht, wenn die Mannschaft sich noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen will. Der Rückstand des Tabellen-14. auf die Iserlohn Roosters beträgt vier Punkte. Für Oblinger ist es im Augenblick eher zweitrangig, welcher Gegner kommt. Die Panther schauen zuallererst auf sich. "Wir haben ein Spiel mehr als Iserlohn. Wir müssen weiter machen, wir müssen noch mehr investieren als zuletzt, um noch eine Mannschaft hinter uns zu lassen. Es ist noch lange nicht vorbei." Alle Saison-Duelle gegen die Adler waren extrem eng, kein Team konnte einen Drei-Punkte-Sieg feiern. Nach 60 Minuten stand es immer unentschieden, und jedes Mal ging es nach torloser Verlängerung ins Penaltyschießen. Mannheim siegte 5:4 und 3:2. In der SAP-Arena gewannen die Augsburger 4:3.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen