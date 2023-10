Soramies findet seinen Zahn wieder, Collins seinen Torriecher

Plus Der pfeilschnellen Stürmers Chris Collins zeigt gegen Frankfurt ein starkes Spiel. Dem 5:2-Erfolg der Augsburger Panther folgte ein kurioses Nachspiel.

Den AEV-Sieg gegen Frankfurt hatten die Fans schon ausgiebig bejubelt. Hatten Sam Soramies und Luke Esposito zur La-Ola-Welle zu sich gerufen. Eine Viertelstunde nach Spielende war das Stadion fast leer. Doch statt wie sonst üblich das Licht herunterzudimmen, strahlten die LED-Lampen gefühlt heller als während des Spiels. Die Eismaschine Zamboni musste noch warten. Der Grund: Einige Helfer samt Team-Zahnärztin Dr. Roswitha Merk suchten auf der Eisfläche nach einem abgebrochenen Zahn. AEV-Stürmer Sam Soramies hatte sich in der 51. Minute mit dem Frankfurter Ben Blood (kein Künstlername!) einen leidenschaftlichen Schlagabtausch geliefert. In der hitzigen Schlussphase waren die beiden Streithähne aneinandergeraten und ließen die Handschuhe fallen. Der Nationalspieler im Augsburger Dress vermisste danach einen halben Zahn. Er spielte die Partie nach dem Absitzen seiner Strafe zu Ende.

Die Panther brachten den 5:2-Vorsprung gegen die Hessen über die Zeit. Nach der Schlusssirene und der Feier-Choreografie blieb Zeit für die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein Zahn auf dem Eis ist gut getarnt. Doch Eismeister Andreas Börner fand das abgebrochene Stück, das Roswitha Merk sorgsam einpackte. Danach forderte die Zahnmedizinerin Soramies auf, sich schnell umzuziehen. Für den Mittelstürmer fand das Nachspiel auf einem Zahnarztstuhl in der Augsburger Maximilianstraße statt.