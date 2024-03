Augsburger Panther

U20 des AEV droht der Abstieg aus der DNL

Plus Am Wochenende spielt die U20 des Augsburger EV in den Play-offs gegen den ESV Kaufbeuren um den Verbleib in der höchsten Nachwuchsliga. Trainer Stefan Wiedmaier erklärt, warum die Saison bislang so enttäuschend verläuft.

Von Martin Semer

Nicht nur den Augsburger Panthern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) droht der Abstieg. Ebenso könnten sich in der kommenden Saison die U20-Eishockeyspieler des Augsburger EV in der Zweitklassigkeit wiederfinden. Trainer Stefan Wiedmaier ist enttäuscht ob der Entwicklung in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL), zeigt sich aber nicht gänzlich überrascht. "Wir haben gewusst, dass es eine schwierige Saison werden wird", so der U20-Coach. Natürlich stimmen ihn die Platzierungen dieser und der vorangegangenen Saison nicht gerade zufrieden, allerdings stehe die positive spielerische Entwicklung seiner Mannschaft im Vordergrund: "Die Jungs kommen in jedes Training, sie sind guter Dinge."

Aktuell liegt sein Fokus auf der nächsten Begegnung beim ESV Kaufbeuren (Samstag, 17.15 Uhr). Im Derby mit den Ostallgäuern geht es um nichts weniger als den Klassenerhalt in der obersten deutschen Nachwuchsliga. Nachdem die U20 des AEV in der Qualifikationsrunde den vorletzten Platz belegt hatte, muss sie nun ins Duell mit dem Zweitplatzierten. Die Rollen sind in diesem Duell klar verteilt, Kaufbeuren ist für Wiedmaier klarer Favorit. Das erste Spiel der Best-of-Five-Serie verloren die Augsburger am vergangenen Samstag bereits mit 3:5.

