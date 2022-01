Überraschung: Die Panther spielen am Wochenende nun doch zweimal

Plus Zuerst hatte es nach einem freien Wochenende ausgesehen. Dann kehrte Freitagsgegner Bietigheim aus der Quarantäne zurück. Und am Sonntag hat Schwenningen Zeit.

Ganz sicher konnte man sich ja bis zum Schluss nicht sein, nun steht aber fest, dass die Augsburger Panther an diesem Freitag (19.30 Uhr) die Bietigheim Steelers empfangen. Ein Teil der Gästemannschaft hatte sich zuletzt in Quarantäne befunden, das für vergangenen Sonntag angesetzte Spiel gegen Krefeld wurde abgesagt. Inzwischen hat der Aufsteiger aber wieder eine spielfähige Mannschaft beisammen. Gut für Augsburg, das zuletzt ebenfalls eine unfreiwillige Pause hatte, da die Gegner coronabedingt absagen mussten.