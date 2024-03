Augsburger Panther

Zu wenig Klasse, zu viel Masse im Pantherteam

Danke für euren Support: Die Mannschaft bedankte sich nach dem letzten Heimspiel der Saison bei den AEV-Fans, die zahlreich in Stadion strömten. Von den Fans gab es als Reaktion ein Pfeifkonzert.

Plus Nach einem schwachen Saisonfinale finden sich die Augsburger Panther vor dem letzten Punktspiel in München auf dem Abstiegsplatz. Die AEV-Mannschaftsteile in der Analyse.

Von Milan Sako

Wenn es um das künftige Personal geht, waren sich die Fans zuletzt einig. "Außer T. J. könnt ihr alle geh'n", skandierten die AEV-Anhänger, als die Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison gegen die Düsseldorfer EG sich mit dem Banner "Danke für euren Support" für die Unterstützung bedankte. Der Deutsch-Kanadier brachte wie in allen seiner 13 Spielzeiten im AEV-Dress viel Herzblut auf das Eis, was die Fans spüren.

Die Zuschauer fluteten förmlich das Curt-Frenzel-Stadion, das insgesamt 14 Mal ausverkauft war. Die Panther vermelden einen neuen Besucherrekord in der DEL. Beim 1:3 gegen die DEG war die Halle zum sechsten Mal in Folge voll besetzt. Entgegensetzt dazu zeigte die Leistungskurve des Teams ausgerechnet im Endspurt um den Klassenerhalt nach unten. Im Februar holte der AEV aus sieben Einsätzen lediglich vier von 21 möglichen Punkten – die schwächste Monatsausbeute der gesamten Saison.

