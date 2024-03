Mal wieder stehen beim AEV die Zeichen auf Neuanfang

Die Augsburger Panther suchen einen neuen Trainer. Der stete Wechsel auf dieser Position ist fast schon zur Routine geworden.

Menschlich bitter, sportlich alternativlos. So lässt sich die Trennung der Panther von ihrem Cheftrainer Christof Kreutzer zusammenfassen. Eine Saison als Tabellenletzter abzuschließen, ist kein Zeugnis, das eine Weiterbeschäftigung rechtfertigt, auch wenn Kreutzer von Anfang an unter erschwerten Bedingungen arbeiten musste. Es gehört zu den Erkenntnissen des vergangenen Winters, dass die Mannschaft das Potenzial gehabt hätte, die Klasse sportlich zu halten. Kreutzer muss sich vorwerfen lassen, die Krise im Saisonendspurt nicht in den Griff bekommen zu haben.

Druck auf Panther-Chef Lothar Sigl ist groß

Jetzt stehen die Zeichen mal wieder auf Neuanfang. In den vergangenen Jahren sind die Panther-Trainer in zügiger Abfolge gekommen und gegangen. Steter Wechsel ist zur Routine geworden. Der Druck auf Klub-Chef Lothar Sigl ist groß, diesmal ein glücklicheres Händchen bei der Trainerwahl zu haben.

