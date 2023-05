Eishocke-WM 2027

vor 49 Min.

Der DEB will die WM 2027 nach Deutschland holen, doch die Konkurrenz ist stark

Plus Fast wichtiger als das Abschneiden bei der diesjährigen WM ist für den DEB die Entscheidung des Weltverbandes, wo die WM 2027 gespielt wird. Doch auch Kasachstan hat Hoffnungen.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es ist Tradition, dass der Eishockey-Weltverband (IIHF) am Rande einer WM seinen Kongress abhält. Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte ist dann auch immer die Vergabe künftiger Weltmeisterschaften. Diesmal geht es um die des Jahres 2027. Die beiden Bewerber heißen Kasachstan und Deutschland. Aus Sicht des DEB dürfte dieses Duell mindestens genauso wichtig sein wie das sportliche Abschneiden der deutschen Mannschaft, die an diesem Freitag in das Turnier startete. Es ist kein Geheimnis, dass sich der Verband finanziell stets gerade so von einer WM zur nächsten hangelt. Im Eishockey ist, anders als im Fußball, die Akquise von Sponsoren und Werbepartnern ein mühsames Geschäft. Mit vergleichsweise wenig Geld müssen unter anderem die Förder- und Trainingsmaßnahmen der diversen Nationalmannschaften finanziert werden. 2017 hatte zuletzt eine Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden. Die Gewinne von damals dürften aufgebraucht sein.

DEB spricht von einem ambitionierten Mitbewerber

Beim DEB gibt man sich auf Anfrage optimistisch, von der IIHF auf deren Kongress (25. bis 27. Mai) im finnischen Tampere den Zuschlag zu erhalten. "Wir haben mit Kasachstan einen ambitionierten Mitbewerber um die Ausrichtung der 2027-IIHF-WM. Wir sind davon überzeugt, eine inhaltsstarke Bewerbung abgegeben zu haben. Diese werden wir beim IIHF-Kongress präsentieren und hoffen, damit die Delegierten zu überzeugen", heißt es in der schriftlichen Antwort. Über den Gegner werden nicht viele Worte verloren. Nur so viel: Kasachstan sei ein ernst zu nehmender Mitbewerber, der ebenfalls um die Stimmen der Delegierten werben werde. Das zentralasiatische Land ist alles andere als demokratisch regiert. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte im Januar des vergangenen Jahres Proteste mithilfe Russlands gewaltsam niederschlagen lassen. Die Unruhen forderten mindestens 238 Tote, rund 10.000 Menschen wurden verhaftet. Seitdem versucht sich Tokajew an einem Spagat. Einerseits ging er auf Distanz zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, andererseits will er es sich mit dem großen Nachbarn (7644 Kilometer lange Grenze im Norden), von dem Kasachstan wirtschaftlich abhängig ist, nicht verderben. Überraschend nahm er kürzlich an den Feierlichkeiten in Moskau zum 78. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen