Erster NHL-Dreierpack für Nationalspieler JJ Peterka

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat erstmals in seiner NHL-Karriere einen Dreierpack erzielt. Der 23-Jährige aus München traf beim unerwarteten 7:2 der Buffalo Sabres gegen das Topteam der Boston Bruins zum 3:1, 5:2 und 6:2. Peterka bereitete zudem den Ausgleich durch Tage Thompson vor, der ebenfalls dreimal traf. Zwei Hattricks in einer Partie für die Sabres gab es zuletzt 2008. Buffalo steht trotz des Sieges am Ende der Tabelle in der Eastern Conference.

