Wolfsburger Team in Isolation - DEL-Spiele verschoben

Aufgrund einiger Corona-Fälle im Team des Eishockey-Clubs Grizzlys Wolfsburg muss die gesamte Mannschaft in häusliche Isolation.

Damit müssen die Spiele in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Krefeld Pinguine am Freitag und bei den Augsburger Panthern am Sonntag verschoben werden. Das teilten die Wolfsburger mit.

Den betroffenen Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es vom Verein. Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch unklar. Damit fallen weitere DEL-Spiele aus. Auch die Iserlohn Roosters und der EHC Red Bull München sind derzeit nicht spielfähig. Am Dienstag hatte Iserlohn mitgeteilt, dass im Umfeld 25 Fälle diagnostiziert worden seien. Auch bei den Münchnern sind aktuell wieder mehrere Spieler infiziert.

