Daniel Pietta: „Habe mich für ’Dawsi’ sehr gefreut“

Plus Panther-Angreifer Daniel Pietta spricht vor dem erneuten Duell mit den Kölner Haien am Donnerstag über den bisherigen Saisonverlauf, das NHL-Debüt seines Ex-Kollegen Nico Daws und Corona

Herr Pietta, der ERC Ingolstadt weist nach 15 Saisonspielen als Tabellenneunter einen Punkteschnitt von 1,33 auf. Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus?