ERC Ingolstadt

vor 33 Min.

ERC Ingolstadt: Leise Kritik an den Torhütern

Den Torhütern des ERC Ingolstadt fehlt bisher die Konstanz: Im Heimspiel am Mittwoch gegen die Düsseldorfer EG wird erneut Kevin Reich im Tor stehen.

Plus Trainer Doug Shedden stellt die vielen Gegentore in Unterzahl in Zusammenhang mit den Leistungen seiner Goalies. ERC Ingolstadt muss gegen Düsseldorf auf Jerome Flaake verzichten.

Von Benjamin Sigmund

Doug Shedden ist bekanntlich kein Trainer, der sich vor geradlinigen Aussagen scheut. Er spricht aus, was er denkt, auch wenn das manchmal unpopulär erscheinen mag.

