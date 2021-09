Ein Trikot für den Ministerpräsidenten: Markus Söder besucht den ERC Ingolstadt

Plus Markus Söder stattet dem ERC Ingolstadt einen Besuch ab. Er spricht über seine Leidenschaft für den Sport und Geisterspiele. Warum der Beschluss der Regierung die Panther aufatmen lässt.

Markus Söder hätte sich kaum einen besseren Tag aussuchen können, dem ERC Ingolstadt einen Besuch abzustatten. Hatte es zuvor bei den bayerischen Sportvereinen gebrodelt, ist die Stimmungslage seit Dienstag nahezu vom Feinsten.