Larry Mitchell: „Mit das Schlimmste, was ich in meinem Job machen muss"

Plus Bevor es am 20./21. April in die Play-offs geht, hat der ERC Ingolstadt noch ein Mammutprogramm zu absolvieren. Sportdirektor Larry Mitchell zieht ein erstes Saisonfazit und spricht über die schlimmsten Momente in seinem Job. Am Mittwoch zu Gast in Düsseldorf.

Von einem lockeren Aufgalopp vor den anstehenden Play-offs (20. oder 21. April) kann beim ERC Ingolstadt keine Rede sein. Inklusive der Auswärtspartie am Mittwoch (18.30 Uhr) bei der Düsseldorfer EG absolvieren die Panther in zwölf Tagen sieben Begegnungen. Wir haben uns vor dem „Endspurt“ mit Sportdirektor Larry Mitchell unterhalten.

Herr Mitchell, wie intensiv verfolgen Sie die NHL?

Mitchell: Derzeit nicht so intensiv, wie es in den Jahren zuvor der Fall war. Ich schaue mir aktuell täglich zwei oder drei DEL-Partien auf MagentaSport an und gehe danach ins Bett. Das Einzige, was ich in der NHL verfolge, sind die Ergebnisse beziehungsweise was sich in den Klubs tut. Für Live-Spiele habe ich in der Regel leider keine Zeit.

In der National Hockey-League sind aufgrund der Tatsache, dass jedes Team während einer „normalen“ Hauptrunde 82 Begegnungen zu bestreiten hat, die sogenannten Back-to-Back-Games (zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen) Gang und Gäbe. Was ist hierbei die besondere Herausforderung?

Mitchell: Als DEL-Klub ist man sicherlich im Vorteil, wenn man in seinem Kader nordamerikanische Akteure hat, die diesen Rhythmus bereits kennen. Besonders gefordert sind freilich auch die Coaches – gerade im Hinblick darauf, die Eiszeiten „richtig“ zu verteilen! Natürlich geht es in erster Linie immer ums Gewinnen. Bei Matches, die bereits frühzeitig in die eine oder andere Richtung entschieden sind, sollte man jedoch überlegen, den einen oder anderen Top-Spieler für die Partie tags darauf etwas zu schonen. Ich denke, dass derartige Überlegungen nun deutlich mehr miteinbezogen werden als zuvor.

Rein aus Sicht der Akteure: Spielt die mentale oder körperliche Komponente eine größere Rolle?

Mitchell: In meinen Augen dürfte das Mentale kein Problem sein. Wenn man beispielsweise die „Aubry-Reihe“ hernimmt: Nach ihren drei Toren zuletzt gegen Düsseldorf ist sie ohnehin mit extrem viel Selbstvertrauen ausgestattet. Aber auch für Spieler, die zuletzt nicht so gute Leistungen gebracht haben, gibt es nichts Schlimmeres, als bis zur nächsten Begegnung fünf oder sechs Tage lang zu grübeln. Da ist es absolut positiv, sofort wieder auf’s Eis zu können und es die Chance haben, es besser zu machen. Körperlich hingegen ist es definitiv eine ordentliche Belastung – gerade dann, wen man gegen körperlich robuste Gegner wie die Adler Mannheim oder Eisbären Berlin spielt.

Hintergrund dieser „Back-to-Back-Games“ bei den Nord-Süd-Duellen ist die Einsparungen von Reisekosten beziehungsweise -fahren sowie eine zeitnahe Durchführung der Runde. Wenn man einen Blick auf die bisherige DEL-Saison wirft, kann man sagen, dass die Liga bislang erfreulicherweise sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Es gab nur wenige Absagen. Hat sie das positiv überrascht?

Mitchell: Auf alle Fälle! Ich hätte vor Saisonbeginn keinen einzigen Cent gewettet, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt so gut durchkommen würden. In erster Linie spricht es für den Plan der Liga mit dem engmaschigen Test-Rhythmus. Zum anderen aber natürlich auch für die große Disziplin der jeweiligen Mitarbeiter – sei es die Spieler, Trainer oder Betreuer! Dennoch gibt es immer wieder Fälle, die zeigen, dass man in diesem Bereich keinen Zentimeter nachlassen darf, da das Virus immer noch sehr präsent ist.

Sie haben es gerade betont: Das Damoklesschwert „Corona“ hängt weiter über den Vereinen. Der „Super-Gau“ wäre zweifelsohne ein oder mehrere positive Tests mit anschließender behördlich angeordneter Team-Quarantäne während den Play-offs, was gleichbedeutend mit dem Saisonende wäre...

Mitchell: Absolut. Diese Gefahr ist natürlich existent. Um so mehr muss man gerade in dieser Phase an die Spieler appellieren, sich zu 100 Prozent an die vorgegebenen Maßnahmen zu halten. Es wäre in der Tat für jede Play-off-Mannschaft das Schlimmste, wenn sie 38 Hauptrunden-Partien absolviert hat, um Meister zu werden, sie dann aber plötzlich nicht mehr spielen dürfte.

Lassen Sie uns einen sportlichen Blick auf den aktuellen Saisonverlauf des ERC Ingolstadt werfen: Wie fällt Ihr bisheriges Fazit aus?

Mitchell: In den 24 Spielen der Süd-Runde haben wir bis auf wenige Ausnahmen gezeigt, was wir können. Mit einem besseren Überzahlspiel – obwohl unsere Quote sicherlich nicht schlecht ist – hätten wir noch den einen oder anderen zusätzlichen Punkt einfahren können. Ansonsten gab es aber wenig Anlass für Kritik. Seit wir jetzt gegen die Teams aus der Nord-Gruppe spielen, haben wir jedoch etwas den Faden verloren.

Woran liegt das?

Mitchell: Das liegt unter anderem daran, dass einige Akteure derzeit nicht die Leistungen abliefern, die sie bereits gezeigt haben. Auch wenn die bisherige Statistik der Süd-Nord-Duelle ziemlich deutlich zugunsten der Süd-Teams spricht (30:18 Siege nach 48 Partien, Anm. d. Red.), haben auch diese Begegnungen gezeigt, dass man immer verlieren kann, wenn man seine eigene Leistung nicht bringt. Was mir zuletzt wiederum gut gefallen hat, war die Tatsache, dass unsere Mannschaft im Heimspiel gegen Düsseldorf schnell auf die Gegentore reagiert und letztlich dieses Match gewonnen hat. Besonders erwähnenswert war dabei – neben der Aubry-Reihe – unsere vierte Formation, die über 60 Minuten sogar die meisten Torchancen kreiert und viele positive Akzente hat.

Im Gegensatz zur „Süd-Runde“ scheint der ERC Ingolstadt in den Süd-Nord-Duellen etwas die defensive Stabilität verloren zu haben – was sich unter anderem in den acht Gegentreffern gegen das Nord-Schlusslicht Krefeld widerspiegelt. Wie schwierig ist es, die richtige Balance aus stabiler Defensive und durchschlagskräftiger Offensive (wieder) zu finden?

Mitchell: Grundsätzlich ist das natürlich immer schwierig. Als „Außenstehender“ betrachtet man in der Regel immer die eigene Mannschaft. Dabei vergisst man häufig, dass auch die anderen Teams Eishockey spielen können (lacht). Letztlich versucht jeder Trainer, diese Balance zu finden – allerdings nicht nur zwischen Defensive und Offensive, sondern beispielsweise auch zwischen einer körperlich harten Spielweise und keine Strafzeiten kassieren. Oftmals ist das ein sehr schmaler Weg. Aber ist es kein Geheimnis: Als wir sehr erfolgreich waren, haben wir diese Balance zwischen einer starken Defensiv-Arbeit und offensiver Durchschlagskraft hervorragend gefunden. Momentan ist das Torschießen nicht unser Problem. In Sachen Defensive können wir uns aber sicherlich verbessern.

Nach mehrwöchiger Verletzungspause hat am Montag beim 4:3-Sieg gegen Düsseldorf Mat Bodie sein Comeback gefeiert. Wie verändert sich die Statik des Panther-Spiels mit und ohne seinen Top-Verteidiger?

Mitchell: Sein Fehlen hat unser defensives Spiel in den vergangenen sieben Partien definitiv beeinflusst. Man darf schlichtweg nicht vergessen, dass Mat unser wichtigster Verteidiger ist. Aber auch in der Offensive hebt er unser Niveau nochmals deutlich an – sei es bei „Fünf-gegen-Fünf“ oder im Powerplay. Seine beiden Scorerpunkte gegen Düsseldorf haben das auch nochmals deutlich unterstrichen.

Unabhängig vom diesjährigen Saisonausgang laufen im Hintergrund schon eifrig die Personalplanungen für die Spielzeit 2021/2022. Mit Colton Jobke, Emil Quaas, Daniel Pietta, Mirko Höfflin und nun auch Frederik Storm konnten Sie die auslaufenden Arbeitspapiere bereits verlängern. Wie schwierig sind denn Vertragsgespräche zu Corona-Zeiten?

Mitchell: Sie sind schon etwas schwieriger als in der „normalen“ Zeit. Ich denke schon, dass – wenn auch nicht alle – die meisten Leute begriffen haben, in welcher Wirtschaftskrise wir uns seit mittlerweile 13 Monaten befinden. Wenn beide Seite das verstehen, tut man sich leichter. Ist es bei einer Seite nicht der Fall, gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger (lacht). Fakt ist, dass ich sehr viel Freude an dieser Mannschaft habe. Gleichzeitig habe ich aber auch von Anfang an gesagt, dass es utopisch ist, alle Akteure in Ingolstadt zu halten. Dennoch werde ich natürlich versuchen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mit so vielen Spielern wie möglich zu verlängern. Diesbezüglich bin ich bislang jedenfalls sehr zufrieden.

Kann man denn schon sagen, wie der Spieleretat in der Saison 2021/2022 im Vergleich zur diesjährigen „Corona-Spielzeit“ aussieht?

Mitchell: Nun, der Spieleretat für diese Saison war eigentlich kein DEL-Etat. Das habe ich ja bereits im November und Dezember immer wieder betont. Ich gehe zwar schon davon aus, dass wir etwas mehr Geld zur Verfügung haben werden. Dennoch tut sich nach wie vor jeder Klub schwer, entsprechend zu planen. Wir hoffen natürlich alle darauf – und ich bin ein positiv denkender Mensch –, dass wir künftig wieder vor Zuschauern spielen können. Nichtsdestotrotz müssen wir jedoch auch darauf vorbereitet sein, falls dies nicht der Fall sein sollte. Aus diesem Grund sind Corona-Klauseln in den Verträgen ein wichtiger Bestandteil für die kommende Saison.

An der Höhe des künftigen Spieleretats wird es letztlich auch hängen, ob Spieler wie Mat Bodie, Morgan Ellis, Ben Marshall oder Michael Garteig, die allesamt Begehrlichkeiten geweckt haben dürften, in Ingolstadt bleiben. Können Sie uns etwas über den „Stand der Dinge“ verraten?

Mitchell: Nun, wie bereits gesagt, auch wenn wir sicherlich nicht alle Verträge verlängern können, bin ich doch sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, den einen oder anderen Spieler von einem Verbleib zu überzeugen – was wir ja bei einigen Akteuren schon geschafft haben.

Im aktuellen Kader stehen freilich auch einige Akteure, die ohnehin noch einen laufenden Vertrag besitzen. Wie „groß“ ist denn Ihre „Vorfreude“ auf mögliche Gespräche mit diesen Spielern hinsichtlich eines erneuten Gehaltsverzichts für die neue Saison?

Mitchell: Das ist mit das Schlimmste, was man in meinem Job machen muss. Auf das Jahr 2020 bezogen: Letztlich muss man konstatieren, dass dieser Gehaltsverzicht die Saison 2020/2021 gerettet hat – und dabei rede ich nicht nur von Ingolstadt, sondern der gesamten Liga! Aber natürlich hofft man, dass das eine einmalige Geschichte war, die sich nicht wiederholen wird.

Im Interview mit einer großen Sport-Zeitschrift gab Ex-Nationalspieler Patrick Reimer (38/Nürnberg) zu bedenken, dass sich ein erneuter Gehaltsverzicht als überaus schwierig gestalten dürfte, da zahlreiche DEL-Klubs vor Saisonbeginn einerseits ihre große wirtschaftliche Not zum Ausdruck brachten, anschließend jedoch ihre jeweiligen Spielerkader munter auffüllten. Können Sie diesen Einwurf nachvollziehen?

Mitchell: Bei solchen Dingen ist man immer gut beraten, auf seinen eigenen Klub zu schauen – und genau das tue ich! Ich glaube, dass Ehrlichkeit am längsten währt. Daher habe ich allen Spielern von Anfang an immer offen und ehrlich gesagt, was Sache ist. Man darf nicht vergessen, dass sich die Jungs untereinander ja auch über dieses Thema unterhalten. Hätte ich beispielsweise das Geld, auf das ein Fabio Wagner oder Colton Jobke verzichtet haben, bei einem anderen Spieler obendrauf gelegt, wäre das schnell durch die Kabine gegangen und es hätte geheißen: „Der Mitchell hat mich belogen!“. Ich habe von Anfang an klargemacht, dass die Spieler, die noch dazustoßen, ebenfalls für wenig Geld spielen werden – in der Regel sogar noch für weniger als die anderen Akteure! Wie bereits betont, für mich ist es wichtig, dass man mit den Spielern ehrlich umgeht – und ich kann guten Gewissens sagen, dass wir das auch gemacht haben.