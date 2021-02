vor 38 Min.

Tim Wohlgemuth: „Die Entscheidung war unfassbar schwer“

Plus Stürmer Tim Wohlgemuth wird den ERC Ingolstadt am Saisonende verlassen und zu den Adlern Mannheim wechseln. Was sein Trainer Doug Shedden dazu sagt. Am Donnerstagabend Heimspiel gegen Augsburg.

Von Dirk Sing

Wer sich in den vergangenen rund zweineinhalb Jahren mit Tim Wohlgemuth über seine persönliche Karriere, den Eishockey-Sport allgemein oder auch das „normale“ Leben unterhalten hat, ist dabei auf einen jungen Mann getroffen, der für sein junges Alter bereits überaus reflektiert, kontrolliert, nachdenklich, aber vor allem auch ehrlich wirkte. Gespräche mit dem heute 21-Jährigen gehen zumeist in die Tiefe, anstatt bereits an der Oberfläche zu enden.

Dass Wohlgemuth seine Zelte beim ERC Ingolstadt, der ihm im Jahr 2018 die Möglichkeit gab, in der Deutschen Eishockey-Liga Fuß zu fassen und dort eine rasante Entwicklung hinzulegen, nun am Saisonende abbricht und zum Liga-Krösus Adler Mannheim wechselt, ist dem Angreifer sicherlich nicht zu verdenken. Auch wenn sich die Panther in dieser aufgrund der Corona-Krise sicherlich ungewöhnlichen Spielzeit mit den Kurpfälzern durchaus auf Augenhöhe befinden, bedeutet dieser Wechsel zweifelsohne den nächsten Schritt auf der sportlichen und finanziellen Karriereleiter des gebürtigen Landsbergers. Neben einem (deutlich) höheren Salär, das Wohlgemuth in Mannheim einstreichen wird, spielte freilich auch die dauerhafte Aussicht auf den einen oder anderen Meistertitel mit dem Star-Ensemble der Adler in den kommenden Jahren (sein Vertrag dort läuft bis 2024) eine entscheidende Rolle.

Wohlgemuth: "Ingolstadt ist das Beste, was mir passieren konnte"

Zwei „harte“ Argumente, die wohl unzählige Eishockey-Profis dazu veranlasst hätten, ihre Unterschrift – ohne mit der Wimper zu zucken – unter das attraktive neue Arbeitspapier zu setzen und ihre Entscheidung freudig zu verkaufen. Nicht so Tim Wohlgemuth. Wenn der Blondschopf im Gespräch mit unserer Zeitung darüber spricht, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen sei und dass er im Zug dieser in den zurückliegenden Wochen kaum geschlafen und vier Kilogramm Körpergewicht verloren hätte, lässt dies tief ins Seelenleben und die Charakter-Eigenschaften des Youngsters blicken. „Die Entscheidung war unfassbar schwer. Ich habe wirklich ewig mit mir gerungen und weiß eigentlich immer noch nicht, was jetzt richtig oder falsch ist“, so Wohlgemuth und ergänzt: „ Ingolstadt ist das Beste, was mir passieren konnte. Hier habe ich die Chance bekommen, in der DEL zu spielen und mich weiterzuentwickeln. So etwas vergisst man einfach nicht.“ Doch was hat aus seiner Sicht den Ausschlag für den Wechsel zu den Adlern Mannheim gegeben? „Es ist für mich die richtige Zeit, dass ich sportlich den nächsten Schritt gehen möchte. Ich will einfach versuchen, in meiner Karriere ganz nach oben zu kommen und möchte daher einen weiteren Fortschritt bei mir sehen“, erklärt der deutsche Nationalspieler, der jetzt „nur noch froh“ darüber ist, dass „ich meine Entscheidung nun getroffen habe und das sie endlich raus ist, da mich das ganze Thema in den vergangenen Wochen doch ziemlich stark belastet hat – sei es auf oder neben der Eisfläche. So war ich beispielsweise sportlich zuletzt nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache.“

Ein Umstand, der freilich auch seinem Headcoach Doug Shedden nicht verborgen geblieben war. „Ich bin überzeugt, dass diese Geschichte enorm in seinem Kopf gearbeitet hat. Das hat man in den vergangenen Partien auch deutlich gesehen, in denen nicht der Tim Wohlgemuth für uns auf dem Eis stand, den wir eigentlich kennen“, sagt Shedden, der für seinen derzeitigen Erst-Reihen-Center jedoch auch Verständnis aufbringt. „Einen älteren und erfahrenen Spieler belastet eine solche Situation nicht, da er sie bereits kennt. Doch Timmy ist noch ein junger Akteur, der erst damit zurechtkommen muss, dass er jeden Tag Anrufe von seinem Agenten, seiner Familie oder Freunden bekommt, die ihn beraten wollen. Das ist für ihn nicht einfach“, so der Panther-Trainer.

Mahnende Worte von Trainer Doug Shedden

Dennoch findet Shedden gleichzeitig auch deutliche und mahnende Worte: „Timmy muss lernen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Sobald er hier durch die Eingangstüre der Saturn-Arena kommt, hat er einen Job für den ERC Ingolstadt zu erledigen. Daher habe ich ihm auch gesagt: ’Solltest du bis zum Saisonende nicht so hart, wie du nur kannst, für Ingolstadt arbeiten, kann ich dich nicht spielen lassen.’ Es liegt also komplett an ihm.“

Dass sich sein Coach und seine Teamkollegen jedoch trotz oder gerade nach dieser Entscheidung weiterhin voll und ganz auf ihn verlassen können, daran lässt Wohlgemuth keinen Zweifel. „Wir spielen in diesem Jahr extrem gutes Eishockey und sind fähig, jeden Gegner zu schlagen. Ich denke, dass wir dadurch auch auf’s Ganze gehen können“, schwärmt der Noch-Panther.

Niederlage in Augsburg hatte "hohen Lerneffekt" für den ERC Ingolstadt

Apropos Panther: Am Donnerstagabend kommt es in der Saturn-Arena zum dritten Aufeinandertreffen in dieser DEL-Spielzeit mit dem schwäbischen Kontrahenten aus Augsburg. Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg im ersten Match setzte es in Partie Nummer zwei eine 4:6-Niederlage. Für Trainer Doug Shedden hatte dabei vor allem die zweite Partie einen hohen Lerneffekt. „Wir haben nicht umsonst in den acht darauffolgenden Spielen gepunktet. Das Match in Augsburg hat uns deutlich gezeigt, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen, um erfolgreich zu sein. Wir haben danach begonnen, härter zu arbeiten, mehr gegnerische Schüsse zu blocken und mehr zu laufen.“

Verzichten muss der 59-jährige Kanadier weiterhin auf Frederik Storm, Wojciech Stachowiak, Simon Schütz und Hans Detsch (verletzt). Dafür wird Enrico Henriquez-Morales in den Kader rutschen.

