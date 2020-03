15:15 Uhr

Video: ERCI-Goalie Timo Pielmeier: „Zusammen kommen wir da raus!“

Der Torhüter des ERC Ingolstadt hat eine klare Vorstellung, wie man die derzeitige Corona-Krise übersteht. Nach Ansicht von „Pille“ geht es letztlich nur gemeinsam.

Als nächster Spieler des ERC Ingolstadt meldet sich Torhüter Timo Pielmeier während der Corona-Krise bei der Neuburger Rundschau via Video-Botschaft an die Anhänger des ERC Ingolstadt.

Als weiterer Spieler des ERC Ingolstadt meldet sich Torhüter Timo Pielmeier während der Corona-Krise an die Anhänger des ERC Ingolstadt. Video: Dirk Sing

Die Deutsche Eishockey-Liga hat als eine der ersten deutschen Profi-Sportligen offiziell ihren Spielbetrieb eingestellt. Mittlerweile gilt in Bayern die sogenannte Ausgangsbeschränkung. Auch die Profis des ERC Ingolstadt bleiben „dahoam“! In dieser Folge wendet sich Panther-Torhüter Timo Pielmeier von Zuhause aus an die Ingolstädter Eishockey-Fans und hat dabei eine klare Botschaft an alle: „Zusammen kommen wir da raus!“. (disi)

