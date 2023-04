Kevin Reich ist der überraschende Held des ERC Ingolstadt

Plus Hinter Torhüter Kevin Reich liegt eine schwierige Saison. Als er für die verletzte Nummer eins einspringt, führt er den ERC Ingolstadt ins Finale gegen München.

Dass Kevin Reich vor dem Beginn des Finales der Deutschen Eishockey-Liga zwischen Red Bull München und dem ERC Ingolstadt der wohl gefragteste Ansprechpartner sein wird, war noch vor einigen Wochen nicht zu erahnen.

Denn hinter dem Ingolstädter Torhüter liegt aus sportlichen, vor allem aber privaten Gründen, "die schwierigste Saison" seiner Karriere, wie er selbst sagt. Reich war Ersatztorhüter, wäre bei normalem Verlauf in den Play-offs überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Michael Garteig war die klare Nummer eins, rechtfertige seine Position auch im Viertelfinale gegen Düsseldorf. Beim 4:1-Seriensieg durfte Reich lediglich in der Endphase des fünften Spiels aufs Eis. Doch Garteig verletzte sich, als er nach dem entscheidenden Treffer über die Bande sprang und vom Düsseldorfer Alec McCrea rücksichtslos umgestoßen wurde.