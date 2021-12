Eishockey

vor 37 Min.

Olympische Spiele 2022: Traum oder Albtraum?

Plus Die NHL-Profis werden bei den Winterspielen 2022 in Peking nicht auf dem Eis stehen. Neben den zahlreichen Absagen in der Liga bereitet den Verantwortlichen vor allem die ungewisse Corona-Situation in China Sorgen. Wie der ERC Ingolstadt damit umgeht. Donnerstag Heimspiel gegen Wolfsburg.

Von Dirk Sing

Seit 22. Dezember ist offiziell, was bereits in den Tagen und Wochen zuvor ein offenes Geheimnis war: Das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) findet ohne die Profis aus der National Hockey-League statt. Als Hauptgrund für den Verzicht gaben die Liga-Verantwortlichen an, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt zu viele Hauptrunden-Partien aufgrund der weiterhin wütenden Corona-Pandemie abgesagt werden mussten (über 70 Begegnungen wurden bislang gecancelt). Man wolle nun die ursprünglich während der Olympischen Winterspiele spielfreie Zeit nutzen, um möglichst viele Duelle nachzuholen.

