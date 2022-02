Timo Pielmeier: „Wir haben 2018 Silber gewonnen und nicht Gold verloren“

Plus Der Ingolstädter Meister-Torhüter Timo Pielmeier war beim „Olympia-Märchen“ 2018 in Pyeongchang dabei. Im NR-Interview blickt er auf das Turnier zurück und erklärt, warum er dem aktuellen Team alles zutraut.

Herr Pielmeier, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (14.10 Uhr MEZ) bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking ihr erstes Gruppenspiel gegen Kanada. Werden Sie diese Partie verfolgen?