ERC Ingolstadt: Die Ruhe vor dem Sturm

Plus Nach dem Spiel gegen Krefeld steht für den ERC Ingolstadt die Olympiapause an. Wie Emil Quaas die Zeit verbringt, seine Entwicklung sieht und das Mammutprogramm im März zu meistern ist.

In den kommenden Wochen wird Emil Quaas die ein oder andere Minute vor dem Fernseher verbringen. Mit Fabio Wagner, Daniel Pietta, David Warsofsky und Frederic Storm sind vier seiner Teamkollegen beim ERC Ingolstadt bei den Olympischen Spielen in Peking mit dabei.