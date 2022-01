ERC Ingolstadt

18:22 Uhr

ERC Ingolstadt: Für David Warsofsky wird „ein Traum wahr“

In Peking dabei: Panther-Verteidiger David Warsofsky tritt mit der Nationalmannschaft der USA bei Olympia an. Mit dem ERC Ingolstadt spielt er zunächst am Freitag in Krefeld.

Plus David Warsofsky ist mit der USA bei Olympia in Peking dabei. Was der Verteidiger des ERC Ingolstadt zur Nominierung, zur zurückliegenden Quarantäne und zur 3:4-Niederlage gegen Berlin sagt.

Von Benjamin Sigmund

Doug Shedden wusste, dass seine Mannschaft alles aus sich herausgeholt hatte. Deswegen lobte der Trainer die kämpferische Einstellung, war lediglich mit dem Resultat nicht zufrieden. Dass der ERC Ingolstadt am Mittwochabend gegen die Eisbären Berlin nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand noch auf 3:4 herankam und ein Unentschieden möglich war, nötigte ihm durchaus Respekt ab.

