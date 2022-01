ERC Ingolstadt

17:00 Uhr

Eine Busfahrt nach Bremerhaven, die ist „lustig“

Plus Am Donnerstagmittag trat der ERC Ingolstadt die 750 Kilometer lange Dienstreise nach Bremerhaven an. Wie sich Kapitän Fabio Wagner während der knapp zehnstündigen Fahrt die Zeit vertreibt. Trio in Quarantäne.

Von Dirk Sing

Wie in jedem „normalen“ Beruf gibt es auch im Leben eines Eishockey-Profis Dinge, die er – gelinde ausgedrückt – nicht unbedingt zu den großen Vorzügen seines Jobs zählt. Seien es beispielsweise die schweißtreibende Saisonvorbereitung, Sprints auf dem Eis, bis die Oberschenkel brennen oder eine deutliche persönliche Ansprache des Trainers. In diese Kategorie gehört zweifelsohne auch die nahezu wöchentliche mehrstündige Busfahrt zu einer Auswärtspartie. Wenn diese dann sogar neun oder zehn Stunden dauert, hält sich die Freude darüber bei den Kufencracks freilich noch mehr in Grenzen.

