ERC Ingolstadt dreht Partie und gewinnt in Iserlohn

Der ERC Ingolstadt dreht einen 0:2-Rückstand und gewinnt bei den Iserlohn Roosters mit 5:2. Louis Brune erzielt sein erstes DEL-Tor, Justin Feser gelingt ein Doppelpack.

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem 5:2-Sieg in Iserlohn in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Panther kamen nach einem 0:2-Rückstand zurück und belegen weiterhin Tabellenplatz fünf.

Panther-Stürmer Louis Brune gelang dabei mit dem zwischenzeitlichen 4:2 sein erstes DEL-Tor. „Wir haben nach dem schwachen Start hart gearbeitet, ein bisschen Glück gehört auch dazu“, sagte der Stürmer bei MagentaSport. „Kevin Reich hat stark gehalten, am Ende haben wir verdient gewonnen.“

ERC Ingolstadt geht mit 0:2 in Rückstand

Die Roosters hatten zuletzt fünf Niederlagen hintereinander kassiert. Die Panther, die erneut auf Mat Bodie und Frederic Storm verzichten mussten, hatten zwei Siege gefeiert. Am Dienstag war ein 3:1-Erfolg gegen Düsseldorf gelungen. Hatte dieser ohne Zuschauer stattgefunden, waren in Iserlohn Fans zugelassen. Diese sahen im ersten Abschnitt, wie ihre Mannschaft durchaus überraschend mit 2:0 in Führung ging. Sven Ziegler erhielt zunächst im Powerplay zu viel Platz, verzögerte geschickt und brachte die Roosters in Front (14.). Zwei Minuten später legten die Sauerländer den nächsten Treffer nach. Eric Cornel traf platziert an Kevin Reich vorbei ins lange Eck (16.). Die Ingolstädter ließen sich vom Doppelschlag nicht aus der Ruhe bringen und kamen in ihrem ersten Überzahlspiel wieder heran. Daniel Pietta bediente Chris Bourque, der den Spielzug vollendete (17.).

Im Mittelabschnitt verhinderte zunächst Reich, der gebürtiger Iserlohner ist, einen höheren Rückstand, als er gegen den allein auf ihn zulaufenden Ziegler parierte (23.). Dann wendeten die Panther das Blatt komplett. Zunächst glich Samuel Soramies nach einem Zuspiel von Mirko Höfflin zum 2:2 aus (25.). Justin Feser brauchte nach einem Pass von Brandon DeFazio etwas später nur noch den Schläger hinhalten (30.). Andreas Jenike hatte zuvor mit einem starken Save gegen Wayne Simpson einen weiteren Panther-Treffer verhindert (26.) Die knappe Führung hielt bis zur zweiten Pause auch deswegen, weil die Roosters fahrlässig mit zwei guten Chancen umgingen. Brent Raedeke hatte eine Möglichkeit (39.), Hubert Labrie scheiterte freistehend an Reich (40.).

ERC Ingolstadt: Louis Brune erhöht auf 4:2

Im Schlussabschnitt baute der ERC seinen Vorsprung schnell aus. Louis Brune traf sehenswert in den Winkel und erzielte damit sein erstes DEL-Tor überhaupt (44.). Iserlohn versuchte noch einmal alles und hatte Möglichkeiten. Einmal klärte Bourque kurz vor der eigenen Torlinie (53.), dann war zweimal Kevin Reich zur Stelle. Erst tauchte Cornel in Ingolstädter Überzahl allein vor ihm auf (53.), dann verwehrte er Luke Adam einen Treffer (55.). Als die Panther eine Strafzeit kassierten, zog Iserlohn bereits knapp fünf Minuten vor dem Ende den Torhüter und ging volles Risiko. Doch Reich war mit der Fanghand gegen Ziegler zur Stelle (56.), ehe Feser zum 2:5 ins leere Tor traf und mit seinem zweiten Treffer des Abends alles klar machte.

Während es in der DEL am zweiten Weihnachtsfeiertag weitergeht, haben die Panther nun eine Woche Pause. Weil die Spiele gegen Bietigheim und Nürnberg verlegt wurden, bestreitet der ERC Ingolstadt seine nächste Partie erst am Donnerstag, 30. Dezember (19.30 Uhr), wenn die Grizzlys Wolfsburg in der Saturn-Arena gastieren.

ERC Ingolstadt Reich – Wagner, Marshall; Quaas, Warsofsky; Gnyp, Jobke; Hüttl – Bourque, Pietta, Simpson; DeFazio, Feser, Höfflin; Flaake, Aubry, Stachowiak; Koch, Soramies, Brune – Zuschauer 2460 – Tore 1:0 Ziegler (14./PP), 2:0 Cornel (16.), 2:1 Bourque (17./PP), 2:2 Soramies (25.), 2:3 Feser (30.), 2:4 Brune (44.), 2:5 Feser (57.).