Ex-Panther Köppchen: „Ich konnte meine Schlittschuhe kaum mehr selbst binden“

Plus Patrick Köppchen wurde Meister mit dem ERC Ingolstadt. Heute näht der 42-jährige Hüte. Ein Gespräch über Dickschädel, einen Mülleimer als Meisterpokal und qualvolle Spiele unter Schmerztabletten.

Herr Köppchen, wir mussten dieses Gespräch einige Male verschieben, weil Ihnen ein paar Termine dazwischengekommen sind. Machen Eishockeyspieler sonst nicht immer einen faulen Lenz nach der Karriere?