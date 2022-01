ERC Ingolstadt

vor 42 Min.

Fabio Wagner und Olympia: Erleichterung, Vorfreude und Stolz

Zwei Ingolstädter Panther für Deutschland: Neben Stürmer Daniel Pietta (links) wird auch Kapitän Fabio Wagner (rechts) bei den Olympischen Spielen in Peking auf dem Eis stehen.

Plus Mit Fabio Wagner, Daniel Pietta, Frederik Storm und David Warsofsky werden vier Akteure des ERC Ingolstadt bei den Olympischen Spielen in Peking dabei sein. Was der Panther-Kapitän dazu sagt.

Fabio Wagner, wann und wie haben Sie von Ihrer Nominierung für den Olympia-Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft erfahren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen