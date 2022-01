ERC Ingolstadt

Tim Regan: „Jeder hat sich gefreut, dass es wieder losgeht“

Wieder zurück bei der Arbeit: Co-Trainer Tim Regan und der ERC Ingolstadt. Am Mittwoch geht es gegen die Eisbären Berlin.

Plus Am Dienstag nahmen die Akteure des ERC Ingolstadt nach der Corona-Pause das Training wieder auf. Wie Assistenz-Coach Tim Regan die vergangenen Tage erlebte. Am Mittwoch geht es daheim gegen die Eisbären Berlin.

Von Dirk Sing

Fünf freie Tage am Stück sind für Eishockey-Profis während einer Saison grundsätzlich schon so etwas wie Luxus. Man kann die Beine hochlegen, sich mit Freunden treffen, zum Essen gehen, ausgiebige Spaziergänge machen oder sogar einen Kurztrip antreten.

