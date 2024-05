Eishockey-WM-Halbfinale Kanada vs. Schweiz heute live im Free-TV und Stream: Alle Infos

Im Halbfinale der Eishockey-WM 2024 trifft Kanada auf die Schweiz. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV & Stream sowie den Termin der Partie gibt es hier.

Die 87. Eishockey-WM 2024 läuft noch bis zum 26. Mai in Tschechien. Für die Deutschen war im Viertelfinale Feierabend - das Team musste sich gegen den Erzrivalen Schweiz mit 1:3 geschlagen geben und hat damit die Chance auf den dritten Halbfinal-Einzug innerhalb von vier Jahren verpasst. Die Schweizer treten nun im Semi-Finale gegen Kanada an. Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen den Kanadiern und den Schweizern sowie den genauen Termin und die Uhrzeit des Bully liefern wir Ihnen hier.

Kanada gegen die Schweiz: Termin und Uhrzeit - Halbfinale der Eishockey-WM 2024

Laut Spielplan der Eishockey-WM 2024 findet das Halbfinalspiel zwischen Kanada und der Schweiz heute am 25. Mai 2024 statt. Los geht es in der O2 Arena in Prag um 18.20 Uhr. Das Eisstadion in der tschechischen Hauptstadt bietet Platz für 18.000 Zuschauer.

Im ersten Halbfinalspiel um 14.20 Uhr tritt Schweden gegen Gastgeber Tschechien an. Auch diese Begegnung findet in der Prager O2 Arena statt. Diese im März 2004 eröffnete Mehrzweckhalle im Stadtteil Libeň der tschechischen Hauptstadt wurde für die im selben Jahr stattfindende Eishockey-Weltmeisterschaft gebaut. Von der Eröffnung am 24. März 2004 bis zum 29. Februar 2008 trug die Halle die Bezeichnung Sazka Arena, nach einem Rebranding zum 1. März 2008 heißt sie offiziell O2 arena. Nun aber zurück zum Spiel Kanada - Schweiz.

Kanada - Schweiz live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Die diesjährige Übertragung der Eishockey-WM läuft im Vergleich zum Vorjahr mit einigen Änderungen. Statt auf Sport1 ruht die Verantwortung für die Free-TV-Übertragung der Spiele diesmal im Wesentlichen bei ProSieben. Folglich wird der Privatsender auch das Match zwischen Kanada und der Schweiz ausstrahlen. Wenn man allerdings bisher alle Spiele des Turniers in ihrer Gesamtheit verfolgen wollte, war ein Abonnement bei Sportdeutschland.tv unerlässlich. Das Turnier-Ticket des Streaming-Anbieters kostete 24,90 Euro. ProSieben überträgt insgesamt 30 Begegnungen, darunter zwei Viertelfinalspiele, das Halbfinale, das Spiel um den dritten Platz und natürlich das Finale am 26. Mai.

Alle Informationen zur Übertragung des Halbfinalspiels zwischen Kanada und der Schweiz auf einen Blick:

Spiel: Kanada - Schweiz , 87. Eishockey WM 2024, Halbfinale

- , 87. WM 2024, Wo: O2 arena, Prag

O2 arena, Datum: Samstag, 25. Mai 2024

Samstag, 25. Mai 2024 Uhrzeit: 18.20 Uhr

18.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben Maxx

Maxx Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de, Sportdeutschland.tv

Kanada vs. Schweiz: Bilanz der Nationalteams

Wie haben die Eishockey-Teams von Kanada und der Schweiz bisher gegeneinander abgeschnitten? Die Infos verdanken wir den Kollegen von sportschau.de.

Direkter Vergleich

Begegnungen Siege Kanada Siege Schweiz Unentschieden Torverhältnis 58 43 12 3 292 : 99

Erfassung seit 1924 in folgenden Wettbewerben: WM, Olympische Spiele, Deutschland Cup

Letzte Spiele

Datum Team 1 Tore Team 2 Tore 19.05.2024 Schweiz 2 Kanada 3 20.05.2023 Kanada 2 Schweiz 3 21.05.2022 Kanada 3 Schweiz 6 23.05.2019 Kanada 3 Schweiz 2 19.05.2018 Kanada 2 Schweiz 3





Höchste Siege