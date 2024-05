Eishockey-WM 2024: Schweiz gegen Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Im Viertelfinale der Eishockey-WM 2024 trifft die Schweiz auf Deutschland. Alle Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream sowie den genauen Termin der Partie gibt es hier.

Seit dem 10. Mai 2024 ist die 87. Eishockey-WM 2024 in vollem Gange. Bereits am 26. Mai findet das Finale statt. Gastgeberland ist diesmal Tschechien. Ausgetragen werden die Spiele an zwei verschiedenen Orten. Die Mannschaften der Gruppe A treten in der tschechischen Hauptstadt in der Prag Arena an. Deutschland als Teil der Gruppe B trägt seine Spiele gemeinsam mit sieben anderen Teams in der Ostravar Aréna in Ostrava aus. Im diesjährigen Viertelfinale der Eishockey-WM 2024 ist das DEB-Team gegen die Schweiz gefordert.

Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen der Schweiz und Deutschland sowie den genauen Termin und die Uhrzeit des Matches haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Schweiz gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit - Viertelfinale der Eishockey-WM 2024

Dem Spielplan der Eishockey-WM 2024 entsprechend findet das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Deutschland am Donnerstag, dem 23. Mai 2024 statt. Das Spiel beginnt planmäßig am Nachmittag um Punkt 16.20 Uhr. Gespielt wird, wie bereits erwähnt, in der Ostravar Aréna in der drittgrößten Stadt Tschechiens.

Schweiz - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Die gute Nachricht vorweg: Das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Deutschland wird im Free-TV übertragen. Bei der Übertragung der Eishockey-WM 2024 gibt es nämlich im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen. So ist mittlerweile nicht mehr SPORT1 für die Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV zuständig, sondern ProSieben. Folgerichtig gibt es das Spiel Schweiz gegen Deutschland dort zu sehen.

Wer kein Spiel des Turniers verpassen möchte, kommt um ein Abo bei Sportdeutschland.TV allerdings nicht herum. Derzeit kostet das Turnier-Ticket bei dem Streaming-Anbieter 24,90 Euro. Der Sender ProSieben zeigt neben den Partien des DEB-Teams insgesamt 30 Begegnungen, darunter zwei Viertelfinale, das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale am 26. Mai.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Viertelfinalspiels zwischen der Schweiz und Deutschland auf einen Blick:

Spiel: Schweiz vs. Deutschland (Viertelfinale)

vs. (Viertelfinale) Ort: Ostravar Aréna, Ostrava , CZE

Aréna, , CZE Datum: Donnerstag, 23. Mai 2024

Donnerstag, 23. Mai 2024 Uhrzeit: 16.20 Uhr

16.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: Sportdeutschland.TV, Joyn, ran.de

Schweiz vs. Deutschland bei der Eishockey-WM 2024: Bilanz der Nationalteams

Der Sportbild zufolge trafen die Schweiz und Deutschland bislang in 63 Spielen aufeinander. Mit 33 Siegen hat das DEB-Team statistisch gesehen die Nase vorne, die Schweiz kommt derweil auf 26 Siege. Vier Partien endeten außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 152:190 ebenfalls zugunsten der deutschen Mannschaft aus. Zuletzt trafen die beiden Nationalteams im vergangenen Jahr am 25. Mai 2023 aufeinander, auch damals war es das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Deutschland gewann die Begegnung schließlich mit 3:1 und zog somit in die nächste Runde ein.