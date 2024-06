Schottland - Ungarn heute bei der EM 2024: Übertragung live im TV und Stream

Bei der EM 2024 trifft Schottland auf Ungarn. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Beim EM-Eröffnungsspiel gegen Deutschland hatte die schottische Nationalmannschaft keine Chance gegen Gastgeber Deutschland. Während die DFB-Elf damit dem Traum eines weiteren Sommermärchens näher kam, muss Schottland bei den restlichen Spielen der Gruppenphase deutlich zulegen. Gegen die Schweiz reichte es für die Schotten aber auch nur für ein 1:1. Das Spiel zwischen Schottland und Ungarn ist für beide Mannschaften das letzte Spiel der Vorrunde und entscheidend darüber, wer noch eine Chance hat, weiterzukommen. Auch die Mannschaft aus Ungarn erlitt einen Verlust in ihrem Auftaktspiel gegen die Schweiz und verlor auch die zweite Partie gegen Deutschland. Das Spiel findet zeitgleich mit dem Match zwischen Deutschland und der Schweiz statt.

Doch wann spielen Schottland und Ungarn in der Gruppenphase der EM 2024 gegeneinander? Wo wird das Spiel im TV und Stream übertragen? All das verrät Ihnen unser Artikel. Zusätzlich haben wir auch einen Live-Ticker für Sie.

Schottland - Ungarn bei der EM 2024: Termin und Anstoß des Spiels

Laut dem Spielplan der Europameisterschaft 2024 findet das Spiel Schottland gegen Ungarn am Sonntag, dem 23. Juni 2024 statt. Der Anstoß soll um 21 Uhr erfolgen. Die MHPArena in Stuttgart ist der Austragungsort dieser Begegnung. Deutschland hat der EM 2024 als Gastgeber des Turniers insgesamt zehn Stadien für die EM vorgesehen. Das Stuttgarter Stadion wurde vor dem Turnier ausgiebig saniert und modernisiert.

Schottland gegen Ungarn live im TV und Stream: Übertragung der Gruppenphase der EM 2024

Die Rechte zur Übertragung der EM 2024 hat sich der kostenpflichtige Streaminganbieter MagentaTV der deutschen Telekom gesichert. Alle 51 Begegnungen der Europameisterschaft 2024 werden dort gezeigt. Allerdings benötigen Sie für den Zugriff auf die Inhalte des Anbieters ein Flex-Abo für 10 Euro im Monat. Doch neben den Übertragungen im Pay-TV gibt es die meisten Spiele auch im Free-TV zu sehen, denn auch die Sender ARD, ZDF und RTL haben über Sublizenzen Übertragungsrechte erworben.

Fünf der EM-Spiele laufen allerdings exklusiv bei MagentaTV und werden somit nicht im Free-TV gezeigt. Das anstehende Spiel der schottischen und ungarischen Nationalmannschaften ist eines dieser Exklusiv-Spiel und wird daher nur auf MagentaTV übertragen.

Hier finden Sie die Details zur Übertragung von Schottland gegen Ungarn in einer Übersicht:

Spiel : Schottland - Ungarn , Gruppenphase EM 2024, Gruppe A

- , EM 2024, Gruppe A Datum: Sonntag, 23. Juni 2024

Sonntag, 23. Juni 2024 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Stream: Magenta-TV

EM 2024: Schottland gegen Ungarn im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wem es nicht gelungen ist, Tickets für die EM 2024 zu erwerben und zusätzlich auch über kein MagentaTV-Abo verfügt, dem bieten wir hier eine Alternative: Unser Live-Center zur EM 2024. Mit diesem erhalten Sie Informationen über die laufenden Spiele und deren Highlights, den Spielplan der EM 2024 und werden außerdem über die Mannschaften und deren Aufstellungen informiert. Zusätzlich gibt es hier auch Infos zu den Spielern des deutschen EM-Kaders 2024 und die Aufstellung der Nationalteams kurz vor dem Spiel.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Schottland gegen Ungarn bei der EM 2024: Die Bilanz der beiden Mannschaften

In der Vergangenheit standen sich die Mannschaften aus Ungarn und Schottland nur neunmal auf dem Fußballfeld gegenüber. Die letzte Begegnung der beiden Mannschaften fand im Rahmen eines Freundschaftsspiels im März 2018 statt. Das allererste Mal spielten die zwei Teams im Jahr 1938 gegeneinander. Vier der vergangenen Spiele gewann die ungarische Mannschaft. Drei weitere konnte Schottland gewinnen. Zwei Spiele endeten mit einem Unentschieden für die beiden Mannschaften.

Für Ungarn ist die EM 2024 die vierte Teilnahme an dem Turnier. Zwar hatte die Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren bei der EM nicht viel Erfolg, aber während ihrer ersten Teilnahme in 1964 konnte sie sogar den dritten Platz erreichen. Der Erfolg der Mannschaft blühte besonders in den 50er Jahren auf, als sie zu einer der führenden Fußballnationen der Welt wurde.

Währenddessen hat es Schottland in den letzten Jahren geschafft, regelmäßig an großen Turnieren teilzunehmen, auch wenn größere Erfolge bis jetzt ausgeblieben sind. Insgesamt nahm die schottische Mannschaft dreimal an der EM teil, kam dabei aber nie über die Gruppenphase hinaus.