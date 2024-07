EM-Finale: Internationale Presse erwartet „spektakuläres Duell“

Spanien oder England – wer kürt sich am Sonntagabend in Berlin zum Fußball-Europameister? Geht es nach den bisherigen Auftritten der beiden Teams, dann geht die Mannschaft von Spaniens Trainer Luis de la Fuente als Favorit ins Finale. Die internationale Presse fiebert dem Duell entgegen.

EM-Finale 2024: Pressestimmen aus Spanien

„Berlin wird einen Kampf zwischen englischer Notwendigkeit und spanischer Exzellenz erleben. Spanien ist nur noch einen Schritt davon entfernt, das EM-Turnier zu gewinnen und mit seinem vierten Titel zu erreichen, was keiner anderen Mannschaft gelungen ist. Und die spanische Mannschaft würde es auf die schillerndste Art und Weise tun, die nur möglich ist: mit ihrem offensiven Überschwang und ihrer defensiven Genügsamkeit überwältigte sie bereits eine Reihe von Weltmeistern.“ - Sport

„Als England seinen letzten (und einzigen) Titel gewann, war Gareth Southgate nicht mal geboren. (...) Daher ist es nicht verwunderlich, dass heute Abend ein besonderer Abend für eine Mannschaft ist, gegen die Spanien ebenfalls Geschichte schreiben möchte.“ - As

„Spanien will England schlagen, um die Verführung mit dem vierten EM-Titel zum Höhepunkt zu bringen. Mit dem besten Fußball des Turniers möchte die Mannschaft von Luis de la Fuente das Turnier abschließen und den Titel holen, den Spanien zuletzt 2012 gewonnen hat.“ - El País

„Auf zum Vierten!“ - Marca

„Vamos! (...) Vereint, um Geschichte zu schreiben.“ - Mundo Deportivo

„Heute kann ein großer Tag werden.“ - Super Deporte

„D-Day bei der EM: Spanien und England spielen in Berlin um die EM-Krone. Es verspricht im Olympiastadion ein spektakuläres Duell zu werden, bei dem die Jugend viel zu sagen haben wird. Beide Finalisten können sich rühmen, sie in ihren Reihen zu haben, und viele Mittzwanziger sind bereit, sich einen großen Kampf zu liefern.“ - Cadena Ser

Pressestimmen aus England zum EM-Finale gegen Spanien

„Englands großer Tag.“ - Daily Mail

„England kann die ganze Nation stolz machen.“ - The Sun

„Southgate hat einen Trümmerhaufen geerbt, ist aber jetzt nur noch ein Spiel davon entfernt, ein ganz Großer zu sein.“ - BBC

„Das zweite Finale nacheinander. Was auch immer das Ergebnis gegen den bisher überzeugenderen Gegner aus Spanien in Berlin sein mag: Dies ist bereits ein deutlicher Erfolg für England in der Southgate-Ära.“ - Guardian

„England steht vor einer viel schwierigeren Aufgabe als vor drei Jahren, als es im Finale der EM 2021 im Wembley-Stadion gegen Italien antrat. Spanien war zweifellos die beste Mannschaft des Turniers.“ - Daily Mirror

„Die EM 2024 hat Gareth Southgate geschadet, aber jetzt steht ‚der Anständige‘ kurz davor, unsterblich zu sein.“ - Telegraph

„Wird das Finale gegen Spanien der absolute Top-Moment der Engländer in der Ära Southgate?“ - Sky Sports

EM-Finale zwischen Spanien und England: Internationale Presse uneinig

„Nach dem bisherigen Turnierverlauf spricht im EM-Endspiel am Sonntag in Berlin natürlich mehr für Spanien. Doch es gibt gute Gründe, warum England durchaus Europameister werden kann.“ - Kicker (Deutschland)

„Das Erbe dessen, was am Sonntag passiert, wird ein Land die nächsten 24 Monate lang tragen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Für England wäre es das Ende eines Wartens, das sich wie ein Fluch anfühlt. Für Spanien wäre es die Bestätigung eines gesamten Fußball-Ökosystems, das sich auch auf den Frauenfußball erstreckt hat.“ ESPN (USA)

„Spanien-England ist auch Jamal gegen Bellingham: das Finale zur Krönung des (Baby-)Königs“ - La Gazzetta dello Sport

„Wenn Spanien unter Luis De La Fuente einen Monat lang beeindruckend war, war England unter Gareth Southgate nicht mehr so ​​überzeugend. Sind die Three Lions bewaffnet genug, um La Roja in die Knie zu zwingen?“ - L‘Équipe (Frankreich) (mit dpa)