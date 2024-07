EM-Spiele am 5. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der Europameisterschaft?

Die beiden EM-Spiele morgen am 5. Juli läuten das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 ein. Insgesamt kämpften am Freitag vier EM-Teilnehmer darum, ins Halbfinale einzuziehen und dem EM-Titel einen Schritt näher zu kommen.

Morgen läuft auch wieder ein Deutschland-Spiel live im TV oder Stream. Für die deutsche Nationalmannschaft geht es mit Spanien gegen den vielleicht härtesten Gegner der Fußball-EM 2024. Die Spanier haben bisher ein souveränes Turnier gespielt. Gegen Georgien lagen sie im Achtelfinale zwar anfangs 0:1 zurück, verwandelten das aber noch in einen 4:1-Sieg. Deutschland hatte es mit einem 2:0 gegen Dänemark ins Viertelfinale geschafft. Nun will die DFB-Elf den ersten Pflichtspiel-Sieg gegen Spanien seit 36 Jahren einfahren.

Wer spielt morgen bei der EM 2024? Hier bekommen Sie nicht nur die Termine für die beiden Viertelfinal-Spiele, sondern finden hier auch einen Live-Ticker. Außerdem erfahren Sie, welche Sender die Übertragung im Free-TV oder Live-Stream übernehmen.

EM-Spiele am 5. Juli 2024: Wer spielt morgen bei der EM 2024?

Deutschland spielt am Freitag, 5. Juli 2024, direkt um 18 Uhr im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Um 21 Uhr folgt das Duell zwischen Portugal und Frankreich.

Das sind die Termine für die beiden EM-Spiele morgen samt Sender, bei denen es die Übertragung gibt:

Am 6. Juli folgt die zweite Hälfte vom EM-Viertelfinale. Danach stehen die vier Mannschaften fest, die es ins Halbfinale geschafft haben. Diese beiden Spiele finden am 9. und 10. Juli statt, bevor am 14. Juli die Entscheidung im EM-Finale 2024 fällt.

Live-Ticker zur EM morgen am 5. Juli 2024: Aufstellung, Zwischenstände und Ergebnisse

Sie können alle Spiele der Euro 2024 auch bei uns im Live-Ticker verfolgen. Die Ticker finden Sie im folgenden Datencenter. Sie verraten kurz vor den Partien die Aufstellungen. Während der Spiele können Sie jedes Tor und jede wichtige Aktion nachlesen.

Das Datencenter bietet noch viel mehr - inklusive Spielplan und vergangene Ticker zum Nachlesen. Außerdem bekommen Sie dort eine Übersicht über die Ergebnisse der EM 2024.

Fußball-Europameisterschaft 2024 live: Übertragung im Free-TV und Stream

Am 5. Juli laufen beide Spiele im Viertelfinale live im Free-TV und Gratis-Stream. Die Übertragung von Spanien gegen Deutschland übernimmt die ARD. Die Partie Portugal gegen Frankreich ist kostenlos im ZDF zu sehen.

Außerdem gibt es die Übertragung aller EM-Spiele 2024 auf der Plattform MagentaTV, die allerdings kostenpflichtig ist und ein Abo erfordert. Die Telekom hat nämlich die Übertragungsrechte für die Euro 2024 gekauft. Dass trotzdem die meisten Partien der Fußball-Europameisterschaft auch im Free-TV laufen, liegt daran, dass die Telekom Sublizenzen vergeben hat.

So haben die ARD und das ZDF die Rechte bekommen, insgesamt 34 Spiele der Euro 2024 zu zeigen Auch RTL hat eine Sublizenz erhalten. Auf diesem Sender laufen noch einmal insgesamt 12 EM-Spiele umsonst. Deutschland-Spiele müssen sogar rechtlich kostenlos zu sehen sein. So ist es im Rundfunkstaatsvertrag geregelt.