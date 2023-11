Europa League: SC Freiburg vs. Backa Topola – Übertragung heute im TV und Stream

In der Europa League wird das Spiel SC Freiburg - Backa Topola live im TV und Stream gezeigt. Hier gibt es alle Infos zu Termin, Übertragung und Live-Ticker.

In der Europa League 23/24 trifft der SC Freiburg auf den TSC Backa Topola - zum zweiten Mal in der Gruppenphase. Das Spiel gegen den TSC in Serbien konnten die Breisgauer bereits mit 3:1 gewinnen. Auch ihr erstes Auswärtsspiel in der Gruppe A hat der SC für sich entschieden: Wiederum mit einem 3:1 aus der Sicht des Teams von Trainer Christian Streich flog die Mannschaft erhobenen Hauptes aus dem griechischen Piräus zurück. Lediglich das Heimspiel am zweiten Spieltag der Gruppenphase ging verloren: Gegen den Londoner Premier League Verein West Ham United kamen die Freiburger nicht über ein 1:2 hinaus.

Mit seinen sechs Punkten und 7:5 Toren steht Freiburg vor dem vierten Spieltag der Vorrunde auf dem ersten Platz der Gruppe A. West Ham - punktgleich mit dem SC und mit einem Torverhältnis von 6:4 - bleibt Freiburg dicht auf den Fersen. Backa Topola, das serbische Team, das die Breisgauer nun als Gast empfangen werden, steht mit bislang einem Punkt auf dem vierten Rang - hinter Olympiakos Piräus mit vier Punkten.

Wann findet das Spiel SC Freiburg vs. Backa Topola statt? Wo wird es übertragen? Ist das Spiel im Free-TV zu sehen? Lesen Sie hier alle Informationen zu Datum, Uhrzeit, Übertragung und Co. rund um das Spiel der Freiburger in der Europa League 23/24.

Freiburg vs. Backa Topola in der Europa League: Datum, Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Wie im Spielplan der Europa League 23/24 steht, wird am Donnerstag, dem 9. November 2023, der vierte Spieltag der Vorrunde ausgetragen. Um 21 Uhr heißt es damit Europa Cup und Flutlichtspiel im Freiburger Europa-Park Stadion. Mit einem Sieg kann das Team um Dreipacker Grifo einen wichtigen Schritt Richtung Weiterkommen machen.

SC Freiburg vs. FK TSC Backa Topola live im TV und Stream - EL-Übertragung auch im Free-TV?

In diversen Wettbewerben im Fußball teilen sich mehrere Anbieter die Rechte für die Live-Übertragung der jeweiligen Spiele. Die Europa League 23/24 wird allerdings von einem einzigen Sender übernommen: RTL zeigt alle Partien live und exklusiv. Dabei laufen die meisten Spiele auf RTL+, einem kostenpflichtigen Angebot von RTL, das ein Abonnement erfordert. Ein Match mit deutscher Beteiligung pro Spieltag wird allerdings auch im Free-TV auf RTL übertragen. Für die Begegnung zwischen Freiburg und Backa Topola haben alle Fans, die es mit dem SC halten, und alle anderen Fußballinteressierten Glück: Die Partie wird kostenlos für alle live auf RTL ab 20.45 Uhr im Free-TV gezeigt. Zusätzlich läuft es im Stream auf RTL+.

Spiel: SC Freiburg - FK TSC Backa Topola , Gruppenphase , Gruppe A, Spieltag 4 von 6, UEFA Europa League 2023/24

- FK TSC Backa , , Gruppe A, Spieltag 4 von 6, 2023/24 Datum: Donnerstag, 9. November 2023

Donnerstag, 9. November 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zum EL-Spiel Freiburg vs. Backa Topola

Sollte man verhindert sein und keine Möglichkeit haben, sich zu Hause vor den heimischen Fernseher ins Wohnzimmer zu setzen, um das Spiel des SC live anzuschauen, bieten wir hier eine kostenfreie Alternative: Mit unserem Live-Ticker sind Sie stets mit dabei. Fortlaufend werden Sie hier über alle Tore und Auswechslungen informiert. Zudem lesen Sie alle wichtigen Spielmomente hier: Große Torchancen und alle Fouls, die mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet werden. Sie verpassen nichts.

SC Freiburg vs. Backa Topola: Bilanz

Der SCF und der serbische Club aus Backa Topola sind in ihrer Vergangenheit noch nicht aufeinander getroffen - einzig am 26. Oktober 2023 im Europapokal, als die Freiburger zu Gast in Serbien waren und den 3:1-Auswärtserfolg feiern konnten. Somit steht aktuell ein Sieg des deutschen Teams zu Buche, wie es auf fussballdaten.de heißt.