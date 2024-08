Mit 40 wird er zur Legende

Dass das Beste immer zum Schluss kommt, darauf sollte sich der Mensch nicht unbedingt Hoffnungen machen. Der Gedanke an das Jüngste Gericht dürfte nur die wenigsten zu Freudentänzen animieren. Astrophysikalisch steht uns die Explosion der Sonne bevor. Auch nicht viel besser. Ein ähnlich apokalyptisches Szenario ist für die meisten mit zunehmender Lebensdauer der Blick in den Spiegel. Falten sieht man da, mancher entdeckt schon in den 30ern das erste graue Haar.

So geht es auch Remko Pasveer. Ob der 40-Jährige an das Jüngste Gericht glaubt, ist zwar nicht verbrieft, graues Haar hat der Mann aber auf alle Fälle. Ihn als Silberrücken zu bezeichnen wäre wohl etwas ketzerisch, aber unstrittig ist, dass er mit seinen 40 Lenzen auf das Ende der Karriere zusteuert. Der Niederländer ist nämlich Profisportler, genauer gesagt Keeper beim niederländischen Traditionsverein Ajax Amsterdam. Es ist der sechste Verein in seiner 20-jährigen Profilaufbahn. Nicht immer war er Stammspieler, oft drückte er über Jahre die Bank. Nicht untypisch für einen Torwart, Sven Ulreich lässt grüßen. Doch jetzt schaffte Pasveer etwas, für das ihn auch Ulreich beneiden dürfte.

34 Elfmeter in der Europa-League sind ein UEFA-Rekord

Zunächst fing im Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen noch alles ganz normal an. 22 Spieler schoben sich den Ball zu, gar eine Bibelexegese über mögliche Ausformungen der Endzeit erschien spannender. So stand es denn bis zur 89. Minute 0:0, ehe in der letzten Minute Panathinaikos doch noch ein Treffer gelang und so das 1:0 aus dem Hinspiel ausglich. Last Minute-Treffer, oft gesehen, langweilig. Zumindest, wenn man das in Relation zu dem Elfer-Krimi setzt, der folgte.

Es ist nicht ganz klar, wie viele Male die Fans beider Mannschaften während der minutenlang andauernden Prozedur das Ende, apokalyptisch oder nicht, herbeisehnten. 34 Mal traten die Akteure an, es war das längste Elfmeterschießen in der Geschichte der UEefa. Der epische Weltenkampf fand nur deshalb ein Ende, weil Remko Pasveer auf seine alten Tage über sich hinauswuchs, fünf Elfmeter parierte und einen selbst verwandelte. Ajax stand in der nächsten Runde. Und Pasveer machte sich gegen Ende seiner langen Laufbahn noch zur Legende. Anscheinend kommt das Beste manchmal doch zum Schluss.