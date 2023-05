FC Augsburg

18:00 Uhr

Begegnungen mit Gladbach: Als sich der FCA für die Europa League qualifizierte

Auf dem Rathausbalkon feierte der FC Augsburg (rechts Sportgeschäftsführer Stefan Reuter) den Einzug in den Europapokal, den er in Mönchengladbach perfekt gemacht hatte.

Plus Mönchengladbach? Da war doch was. Nicht zum ersten Mal bekommt eine Partie gegen die Borussia eine schicksalsträchtige Bedeutung. Ein Rück- und Ausblick.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Wirklich gebraucht hätte dieses Szenario beim FC Augsburg niemand. Über weite Teile der Saison hinweg wirkten Spieler, Trainer und Verantwortliche des Fußball-Bundesligisten entspannt, stets vermittelte der Abstand zu den Abstiegsplätzen ein wohliges Gefühl. Umso härter trifft den FCA nun die Realität. Vor dem letzten Spieltag trennen ihn vom Relegationsplatz lediglich zwei Punkte. Sollten die Augsburger ihre Partie gewinnen, wären sie gerettet. Verlieren sie, sind sie auf die Mitkonkurrenten VfB Stuttgart und VfL Bochum angewiesen. Augsburg spielt bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nicht zum ersten Mal ist eine Begegnung mit dem Klub schicksalsträchtig.

Wie liefen bislang die Begegnungen des FCA und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga?

Grundsätzlich scheint die Borussia den Augsburgern zu liegen, von den aktuellen Bundesligisten ist nur gegen Bremen, Mainz und Stuttgart die Siegquote höher. In 23 Begegnungen gab es acht Siege, acht Unentschieden und sieben Niederlagen. Einige Partien sind nachhaltig in Erinnerung geblieben. In der Bundesliga-Premierensaison gelang dem FCA in Mönchengladbach der Klassenerhalt. Unterstützt von einem Sonderzug voller FCA-Fans holte die Mannschaft des damaligen Trainers Jos Luhukay ein 0:0. Der eine Punkt genügte am vorletzten Spieltag. Historisch war das Auswärtsspiel am letzten Spieltag der Saison 2014/15. Höjbjerg, Matavz und Mölders trafen beim 3:1, das den Einzug in die Gruppenphase der Europa League bekannt machte. In der Spielzeit 2016/17 traf Trainer-Neuling Manuel Baum in seinem ersten Bundesligaspiel mit dem FCA auf Mönchengladbach. Nach dem 1:0 im Heimspiel (Tor: Hinteregger) und dem folgenden 1:1 in Dortmund durfte Baum bleiben.

