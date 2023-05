FC Augsburg

Klassenerhalt nur dank Hoffenheim: Was sagen Spieler und Verantwortliche dazu?

Plus Nur dank Hoffenheimer Schützenhilfe endet die Saison für den FC Augsburg positiv. Für Trainer Maaßen gibt es viel zu tun. Die Reaktionen aus dem FCA-Umfeld.

Es gab Gesprächsbedarf. Rund 1500 Fans des FC Augsburg waren mit nach Mönchengladbach gefahren. Mit Abbrennen von Pyrotechnik hatten auch sie keinen glanzvollen Nachmittag – ähnlich wie die Mannschaft, die beim 0:2 am letzten Spieltag enttäuschte, letztlich aber den Klassenerhalt feiern durfte. Ganz ohne Diskussionen aber sollte das nicht enden.

Niederlage in Gladbach: FCA-Spieler führen ehrliche Gespräche mit Fans

Die Partie des FC Augsburg war längst vorbei, als in Stuttgart noch gespielt wurde. Viele Augsburger Spieler rannten sofort zur Bank und erlebten die Schlussphase beim VfB gegen Hoffenheim auf ihren Handys mit. Dion Beljo und Robert Gumny hatten sich in die Kabine verkrochen. Auch Stefan Reuter und Christoph Janker zog es dorthin. Gemeinsam erlebten die vier das Spielende in Stuttgart – dank des Unentschiedens dort und damit Hoffenheimer Schützenhilfe bleibt der FCA ein weiteres Jahr erstklassig. Natürlich waren dafür Motto-Shirts vorbereitet worden. Flugs zogen sich Spieler und Offizielle das weiße Oberteil über. "Die wilde 13" steht darauf – für den FCA geht es in die 13. Bundesliga-Saison in Folge.

