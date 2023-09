FC Augsburg

Ermedin Demirovic: Note 1 in Sachen Fußball

FCA-Profi Ermedin Demirovic besuchte vor dem Spiel in Freiburg die Erstklässler der Drei-Auen-Schule in Augsburg-Oberhausen.

Plus Warum es FCA-Stürmer Ermedin Demirovic wichtig ist, am Schulanfang für den Bundesligisten Erstklässler in Augsburg-Oberhausen zu besuchen.

Von Robert Götz

Ermedin Demirovic ist fast ein bisschen neidisch auf die Erstklässler der Drei-Auen-Schule in Augsburg-Oberhausen. „Ich hätte mich gefreut, wenn es damals in Hamburg so eine Aktion gegeben hätte. Ich war immer happy, wenn ich einen HSV-Spieler in der Stadt gesehen habe“, erzählt der Stürmer des FC Augsburg und lacht, während er in der Turnhalle der Schule Autogramme schreibt und Turnbeutel verteilt. „Es ist cool, ihnen so eine Freude zu machen.“

FCA besucht über 50 Schulen

Seit 2013 besuchen die Bundesliga-Profis des FCA zum Schulbeginn Schulen und verteilen Autogrammkarten, Turnbeutel, Poster. Am Donnerstag waren es über 50 in der Stadt und im Landkreis. Natürlich, um für den Verein schon kleine Fans, und damit auch ihre Eltern, zu gewinnen, aber auch, um die Schulanfänger zu motivieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

