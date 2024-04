FC Augsburg

FCA sorgt für viel Betrieb auf den Außenbahnen: Die Spieler in der Einzelkritik

Plus Die Bestnote beim FC Augsburg verdiente sich beim 1:1 gegen den 1. FC Köln Rechtsverteidiger Kevin Mbabu. Und das nicht nur wegen seiner außergewöhnliche Torvorlage.

Von Robert Götz

Finn Dahmen Eigentlich hatte der FCA-Torhüter gar so viel zu tun. Das wenige, was auf das Tor kam, war kein Problem, denn die Kölner spielten ihre gefährlichen Konter zu seinem Glück nicht richtig aus. Beim 1:1 (33.) nach dem schnellen Konter chancenlos gegen Davie Selke. Ansonsten war es seine Hauptbeschäftigung hoch in der eigenen Hälfte Bälle zu verteilen. Note 3,0

Kevin Mbabu Wohl einer der stärksten Auftritte des Rechtsverteidigers im Trikot des FC Augsburg. In der Offensive durchschnitt der Schweizer Nationalspieler die linke Abwehrseite der Kölner oft wie eines der berühmten roten Taschenmesser aus seinem Heimatland. Schlug gefühlt im Minutentakt eine Flanke nach der andere in den Strafraum. Fast noch gefährlicher sind seine Einwürfe. Mit einem bereite er das 1:0 vor. Absolvierte 30 Sprints (Bestwert aller Feldspieler), mit einem stoppte er spektakulär einen der gefährlichsten Konter der Gäste in der zweiten Halbzeit. Einziger kleiner Fleck auf seiner tadellosen Leistung: Kam beim 1:1 gegen Vorbereiter Kainz einen Schritt zu spät. Note 1,5

