FC Augsburg

18:00 Uhr

FCA-Verteidiger Kevin Mbabu liefert zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk

Plus Der Rechtsverteidiger, den der FC Augsburg im Sommer vom FC Fulham ausgeliehen hat, steht stellvertretend für den Aufschwung beim FCA. Das zeigte Kevin Mbabu auch beim 1:1 gegen den 1. FC Köln. Doch seine Zeit beim FCA scheint abzulaufen.

Von Robert Götz

Am Ende konnte Kevin Mbabu nicht mehr. Als Schiedsrichter Sören Storks mit seinem finalen Pfiff das 1:1 (1:1)-Unentschieden des FC Augsburg gegen den 1. FC Köln bestätigte, ging der Augsburger Rechtsverteidiger in die Knie, zog das Haarband aus seinen schwarzen Rastalocken und strich sich enttäuscht die Schweißperlen aus dem Gesicht.

Für Kevin Mbabu ist ein Punkt zu wenig

Er hatte 30 Sprints (Bestwert) absolviert, fast zehn Kilometer dabei zurückgelegt, sieben Flanken (Bestwert) von der rechten Außenbahn in den Kölner Strafraum geschlagen, es selbst versucht, doch das erlösende 2:1 wollte einfach nicht fallen. Der FCA hatte nicht nur den Vereinsrekord von fünf Siegen in Folge verpasst, sondern auch nur einen Punkt im Osternest. Zu wenig, empfand Mbabu später in der Mixedzone. „Wir haben zwei Punkte verloren. Ich persönlich bin enttäuscht. Es lag in unseren Händen, heute zu gewinnen. Wir haben ein billiges Gegentor bekommen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen